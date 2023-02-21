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В омском колледже открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО выпускнике

21 февраля 2023, 05:46
Фото: Министерство образования Омской области
Илья Борец служил в 155 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

В Омском аграрно-технологическом колледже открыли мемориальную доску в память о погибшем в спецоперации выпускнике, сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области. Матрос военной службы Илья Борец посмертно представлен к ордену Мужества.

Памятную доску открыли директор колледжа Олег Будник и мама погибшего военнослужащего Елена Мерри. В торжественном митинге также участвовали студенты и педагоги. В память о погибшем бойце в колледже пройдет турнир по греко-римской борьбе.

Илья Борец служил в 155 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Погиб весной 2022 года при исполнении служебного долга. 

Как ранее писал Город55, на последнем пленарном заседании Горсовет одобрил установку 5 мемориальных досок в память об участниках СВО.

В Омской области открыли памятную доску погибшему в СВО
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#Евгений Игишев#Мемориальная доска#Сво#Спецоперация#Погибший#Общество#Омск
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