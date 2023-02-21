В Омске заниматься вопросами демографии и религии теперь будет Владимир Куприянов

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановления, которые меняют состав сразу нескольких комиссий. Речь идет об экспертном совете по делам национальностей и религии, а также межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей».
Председателем обеих комиссий станет вице-мэр Омска Владимир Куприянов. Поэтому спектр ответственности и обязанностей у него скоро увеличится.
Согласно постановлению, из экспертного совета по делам национальностей и религии исключают Инну Елецкую. При этом помимо Куприянова состав пополнит замначальника общественных отношений и социальных вопросов городской администрации Антон Бондаренко. Последний, кстати, как раз возглавляет отдел по делам национальностей и взаимодействию с региональными и общественными организациями.
Состав комиссии, занимающейся вопросами демографии, семьи, женщин и детей, покинула Лидия Музыченко. Но теперь в нее будет входить Нэиля Мальцева, которая занимает пост замдиректора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Отметим, что Сергей Шелест также внес изменения в состав художественно-экспертного совета. Но здесь уже обошлось без вице-мэра Куприянова. По согласованию в совет могут включать омского архитектора Сакена Хусаинова.
Напомним, что ранее Владимира Куприянова назначили руководить еще и комиссией, согласовывающей митинги и демонстрации в Омске.