В Омске заниматься вопросами демографии и религии теперь будет Владимир Куприянов

Согласно постановлению, из экспертного совета по делам национальностей и религии исключают Инну Елецкую. При этом помимо Куприянова состав пополнит замначальника общественных отношений и социальных вопросов городской администрации Антон Бондаренко. Последний, кстати, как раз возглавляет отдел по делам национальностей и взаимодействию с региональными и общественными организациями.