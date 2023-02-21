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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Омске заниматься вопросами демографии и религии теперь будет Владимир Куприянов

21 февраля 2023, 08:13
Фото: 1MI
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Заместитель мэра города Омска возглавит еще две городских комиссии, специализирующиеся на разных сферах.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановления, которые меняют состав сразу нескольких комиссий. Речь идет об экспертном совете по делам национальностей и религии, а также межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей».

Председателем обеих комиссий станет вице-мэр Омска Владимир Куприянов. Поэтому спектр ответственности и обязанностей у него скоро увеличится.

Согласно постановлению, из экспертного совета по делам национальностей и религии исключают Инну Елецкую. При этом помимо Куприянова состав пополнит замначальника общественных отношений и социальных вопросов городской администрации Антон Бондаренко. Последний, кстати, как раз возглавляет отдел по делам национальностей и взаимодействию с региональными и общественными организациями.

Состав комиссии, занимающейся вопросами демографии, семьи, женщин и детей, покинула Лидия Музыченко. Но теперь в нее будет входить Нэиля Мальцева, которая занимает пост замдиректора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Отметим, что Сергей Шелест также внес изменения в состав художественно-экспертного совета. Но здесь уже обошлось без вице-мэра Куприянова. По согласованию в совет могут включать омского архитектора Сакена Хусаинова.

Напомним, что ранее Владимира Куприянова назначили руководить еще и комиссией, согласовывающей митинги и демонстрации в Омске.

Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов
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#Юлия Истомина#Вице-мэр Омска#Постановление#Религия#Демография#Руководитель#Общество#Новости#Омск#Сергей шелест#Владимир Куприянов
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