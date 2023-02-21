В Омске УФАС посчитало необоснованной жалобу «СибДора» по аукциону за сквер Казанника

Руководитель «СибДора» Лазар Погосян в своей жалобе указал, что тюменская компания-победитель «Стройсервис» не обладает необходимым опытом работы. Но после того как тюменцы предоставили дополнительные документы, антимонопольный орган согласился с отсутствием нарушений с их стороны.