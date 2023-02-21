В Омске УФАС посчитало необоснованной жалобу «СибДора» по аукциону за сквер Казанника

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
В Омском УФАС рассказали об итогах проверки жалобы ООО «СибДор» на действия департамента контрактной системы в сфере закупок. Речь идет об аукционе на выполнение работ по благоустройству сквера имени Казанника.
Руководитель «СибДора» Лазар Погосян в своей жалобе указал, что тюменская компания-победитель «Стройсервис» не обладает необходимым опытом работы. Но после того как тюменцы предоставили дополнительные документы, антимонопольный орган согласился с отсутствием нарушений с их стороны.
«В составе заявки участник закупки должен был подтвердить исполненным договором наличие соответствующего опыта работ. При этом цена выполненных работ по договору должна была составлять не менее 20% НМЦК, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). ООО „СибДор“ ошибочно полагал, что у участника закупки ООО „Стройсервис“ нет такого исполненного договора», — отметили в УФАС.
После неудачной попытки Погосяна госконтракт в итоге заключат со «Стройсервисом». В обязанности подрядчика входит обустройство дорожек в парке, тротуаров и площадок, устройство декоративного ограждения и наружного освещения, пересадка деревьев.
Как Город55 сообщал ранее, к работам приступят 15 апреля. Завершить их нужно до 31 августа 2023 года.
Напомним, что тюменская компания предложила благоустроить сквер за 27,7 миллионов рублей, снизив тем самым начальную цену контракта на 4,1 миллиона.