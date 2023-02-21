Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

В Омске УФАС посчитало необоснованной жалобу «СибДора» по аукциону за сквер Казанника

21 февраля 2023, 05:35
Фото: 1MI
Иллюстрация
Руководитель ООО «СибДор» заявлял, что победившая на аукционе компания не обладает необходимым опытом работы.

В Омском УФАС рассказали об итогах проверки жалобы ООО «СибДор» на действия департамента контрактной системы в сфере закупок. Речь идет об аукционе на выполнение работ по благоустройству сквера имени Казанника.

Руководитель «СибДора» Лазар Погосян в своей жалобе указал, что тюменская компания-победитель «Стройсервис» не обладает необходимым опытом работы. Но после того как тюменцы предоставили дополнительные документы, антимонопольный орган согласился с отсутствием нарушений с их стороны.

«В составе заявки участник закупки должен был подтвердить исполненным договором наличие соответствующего опыта работ. При этом цена выполненных работ по договору должна была составлять не менее 20% НМЦК, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). ООО „СибДор“ ошибочно полагал, что у участника закупки ООО „Стройсервис“ нет такого исполненного договора», — отметили в УФАС.

После неудачной попытки Погосяна госконтракт в итоге заключат со «Стройсервисом». В обязанности подрядчика входит обустройство дорожек в парке, тротуаров и площадок, устройство декоративного ограждения и наружного освещения, пересадка деревьев.

Как Город55 сообщал ранее, к работам приступят 15 апреля. Завершить их нужно до 31 августа 2023 года.

Напомним, что тюменская компания предложила благоустроить сквер за 27,7 миллионов рублей, снизив тем самым начальную цену контракта на 4,1 миллиона.

173 млн на благоустройство. В Омске весной начнется ремонт скверов и парков
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Благоустройство#Сквер#Подрядчик#УФАС#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Не останавливает отсутствие ног. Кого содержат в омском центре социальной адаптации
Сегодня, 03:00
Омичи заняли второе место в федеральном конкурсе хиджабов. После жителей Саратова
Вчера, 11:50
Вспышка COVID. В Омской области в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 02:32
Город замело. Мэр Омска рассказал, как боролись со стихией
Сегодня, 05:18
Праздничное буйство. Погода своеобразно поздравит омичей с Днем защитника Отечества
Сегодня, 05:53