В Омске силовики пришли с обыском в «Миллениум»

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как выяснил Город55, сегодня утром в офисную часть «Миллениума» на ул. Фрунзе пришли сотрудники силовых ведомств, чтобы провести обыск.
Арендатором помещения, куда пришли с визитом силовики, является крупный омский дистрибьютор смазочных материалов ООО «Первая масляная компания».
Из офиса силовики вынесли несколько коробок и пакетов, предположительно, с документами. После обысков, которые продлились несколько часов, сотрудники вернулись на свои рабочие места.
Напомним, недавно обыски прошли у руководителя компании «СтройКонтрольСервис», поскольку компания «не донесла» в налоговую 15 млн рублей.