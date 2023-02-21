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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Омске силовики пришли с обыском в «Миллениум»

21 февраля 2023, 12:34
Фото: Город55
иллюстрация
Инсайд. В офисе «Первой масляной компании» прошел обыск.

Как выяснил Город55, сегодня утром в офисную часть «Миллениума» на ул. Фрунзе пришли сотрудники силовых ведомств, чтобы провести обыск.

Арендатором помещения, куда пришли с визитом силовики, является крупный омский дистрибьютор смазочных материалов ООО «Первая масляная компания». 

Из офиса силовики вынесли несколько коробок и пакетов, предположительно, с документами. После обысков, которые продлились несколько часов, сотрудники вернулись на свои рабочие места. 

Напомним, недавно обыски прошли у руководителя компании «СтройКонтрольСервис», поскольку компания «не донесла» в налоговую 15 млн рублей.

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#Омск#Компания#Омская компания#Бизнес#Смазочные материалы#Общество#Обыск#Новости#Инсайд#Дарья Зыкова
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