В Омске семьям мобилизованных помогут с вывозом снега в частном секторе

Также ранее градоначальник сообщил, как в городе коммунальные и дорожные службы справляются с последствиями разгулявшейся стихии. В планах коммунальщиков на сегодня — убрать снег с ул. Интернациональная, ул. Красный Путь, ул. 50 л. Профсоюзов, ул. 2-й Красной Звезды, проспекта Космический, улиц Граничная, Сибирская, дублера ул. Лукашевича и других.