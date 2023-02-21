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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Омске семьям мобилизованных помогут с вывозом снега в частном секторе

21 февраля 2023, 06:08
Фото: 1MI
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Этот вопрос будут решать на уровне глав окружных администраций.

В Омске семьям мобилизованных помогут с вывозом снега в частном секторе. Об этом сегодня, 21 февраля, в телеграмм-канале сообщил мэр города Сергей Шелест.

«Принял решение поручить главам округов совместно с подразделениями „Управления дорожного хозяйства и благоустройства“ оказывать помощь семьям мобилизованных омичей, проживающим в частном секторе, с вывозом снега. Считаю, что поддержка наших защитников, их родных и близких — это обязанность всех уровней власти», — рассказал Сергей Шелест.

Также ранее градоначальник сообщил, как в городе коммунальные и дорожные службы справляются с последствиями разгулявшейся стихии. В планах коммунальщиков на сегодня — убрать снег с ул. Интернациональная, ул. Красный Путь, ул. 50 л. Профсоюзов, ул. 2-й Красной Звезды, проспекта Космический, улиц Граничная, Сибирская, дублера ул. Лукашевича и других.

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#Омск#Сергей шелест#Снегопад#Вывоз снега#Мобилизованные#УДХБ#Евгений Игишев
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