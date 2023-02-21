В Екатеринбурге полицейские задержали десятки водителей без прав и пьяных за рулем

Сотрудниками дорожной полиции Екатеринбурга в ходе рейда были задержаны десятки водителей без прав и севших пьяными за руль. А также другие нарушители ПДД.