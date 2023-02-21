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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В Екатеринбурге полицейские задержали десятки водителей без прав и пьяных за рулем

Сегодня, 09:11
Сотрудниками дорожной полиции Екатеринбурга в ходе рейда были задержаны десятки водителей без прав и севших пьяными за руль. А также другие нарушители ПДД.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на городское УГИБДД, девять человек управляли автомобилем после дозы алкоголя, а один — наркотиков. Шесть человек отказались проходить медицинское освидетельствование и останутся без прав.

В отношении пяти водителей может быть возбуждено уголовное дело. Они второй раз попались на пьяной езде.

12 задержанных водителей никогда не сдавали на права, ав у шести их отобрали в свое время.



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