В Екатеринбурге полицейские задержали десятки водителей без прав и пьяных за рулем

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на городское УГИБДД, девять человек управляли автомобилем после дозы алкоголя, а один — наркотиков. Шесть человек отказались проходить медицинское освидетельствование и останутся без прав.
В отношении пяти водителей может быть возбуждено уголовное дело. Они второй раз попались на пьяной езде.
12 задержанных водителей никогда не сдавали на права, ав у шести их отобрали в свое время.