Уже 6 погибших зафиксировано после землетрясений в туреции

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Напомним, 20 февраля в Турции снова зарегистрировали два землетрясения силой 6,4 и 5,8 балла. Одно случилось в Провинции Хатай, второе в районе Антакья – это в 75 километрах от Латакии (Сирия), пишет газета “Известия”.
Из-за подземных толчков обрушился участок автодороги между городами Антакья и Искендерун. Помимо этого имеется риск подъёма уровня морской воды в районе Хатая на полметра. Власти уже обратились к гражданам с просьбой пока не приближаться к морю.
Турецкие СМИ сообщают о том, что в двух прилегающих к границе с Турцией сирийских городах есть обрушившиеся здания и пострадавшие.