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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Уже 6 погибших зафиксировано после землетрясений в туреции

Сегодня, 11:16
Число погибших в результате двух новых землетрясений в Турции выросло с 3 до 6 человек. Ранено примерно 300 человек, состояние 18-и медики оценивают, как тяжёлое.

Напомним, 20 февраля в Турции снова зарегистрировали два землетрясения силой 6,4 и 5,8 балла. Одно случилось в Провинции Хатай, второе в районе Антакья – это в 75 километрах от Латакии (Сирия), пишет газета “Известия”.

Из-за подземных толчков обрушился участок автодороги между городами Антакья и Искендерун. Помимо этого имеется риск подъёма уровня морской воды в районе Хатая на полметра. Власти уже обратились к гражданам с просьбой пока не приближаться к морю.

Турецкие СМИ сообщают о том, что в двух прилегающих к границе с Турцией сирийских городах есть обрушившиеся здания и пострадавшие.

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