Ученый предупредил об опасной инфекции, которую разносят животные

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на aif.ru, по словам микробиолога, эта инфекция опасна тем, что анаэробным микроорганизмам для их жизнедеятельности не нужен кислород, почему с ними крайне сложно бороться. Когда его нет, идет их активное развитие. А его присутствие может их убить.
При попадании в рану данной инфекции начинается ее быстрое распространение. Для борьбы с ней нужны антибиотики. И даже может дойти до операции с целью удаления отмерших тканей.
Данная инфекция не любит перекись водорода, и ею нужно обработать раны. Особенно, если туда попала земля. У тигра на ногтях она, похоже, и была.