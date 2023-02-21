Ученый предупредил об опасной инфекции, которую разносят животные

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на aif.ru, по словам микробиолога, эта инфекция опасна тем, что анаэробным микроорганизмам для их жизнедеятельности не нужен кислород, почему с ними крайне сложно бороться. Когда его нет, идет их активное развитие. А его присутствие может их убить.