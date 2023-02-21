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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Ученый предупредил об опасной инфекции, которую разносят животные

Сегодня, 09:10
Ученый Института микробиологии имени Виноградского РАН Евгений Куликов прокомментировал заражение охотника в Хабаровском крае анаэробной инфекцией после нападения тигра.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на aif.ru, по словам микробиолога, эта инфекция опасна тем, что анаэробным микроорганизмам для их жизнедеятельности не нужен кислород, почему с ними крайне сложно бороться. Когда его нет, идет их активное развитие. А его присутствие может их убить.

При попадании в рану данной инфекции начинается ее быстрое распространение. Для борьбы с ней нужны антибиотики. И даже может дойти до операции с целью удаления отмерших тканей.

Данная инфекция не любит перекись водорода, и ею нужно обработать раны. Особенно, если туда попала земля. У тигра на ногтях она, похоже, и была.



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