У Костомарова случился инсульт

Posted Вчера, 10:09
Published Вчера, 10:09
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Сообщается, что Костомаров находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Спортсмену проведена процедура плазмафереза – очищения крови.
Медики поставили фигуристу еще один неутешительный диагноз – вторичный менингит. Известно, что он стал осложнением другого заболевания, пишет infox.ru.
Кроме того, у Костомарова диагностировали тромбоз сосудов головного мозга. Причиной такого ухудшения состояния спортсмена могла стать развивающаяся инфекция, возбудитель которой мог попасть в организм в том числе и из внешней среды.
20 февраля источники сообщили, что фигурист практически не способен самостоятельно дышать, он подключен к аппарату ИВЛ.