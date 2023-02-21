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Posted Вчера, 10:09

Published Вчера, 10:09

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

У Костомарова случился инсульт

Вчера, 10:09
У Романа Костомарова, российского фигуриста-чемпиона, случился инсульт.

Сообщается, что Костомаров находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Спортсмену проведена процедура плазмафереза – очищения крови.

Медики поставили фигуристу еще один неутешительный диагноз – вторичный менингит. Известно, что он стал осложнением другого заболевания, пишет infox.ru.

Кроме того, у Костомарова диагностировали тромбоз сосудов головного мозга. Причиной такого ухудшения состояния спортсмена могла стать развивающаяся инфекция, возбудитель которой мог попасть в организм в том числе и из внешней среды.

20 февраля источники сообщили, что фигурист практически не способен самостоятельно дышать, он подключен к аппарату ИВЛ.

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