Средний россиянин должен не менее восьми лет копить деньги на покупку своего дома

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Как сообщает fedpress.ru, эта цифра выводилась с учетом того, сколько стоит частной недвижимость в разных регионах. При этом использовалась собственная статистика сервиса, а информация по зарплатам была взята из данных Росстата. Предполагалось, что человек должен откладывать на дом всю свою зарплату.
Сложнее всего купить индивидуальное жилье жителям Чечни. Там средняя зарплата - 35 200 рублей в месяц при цене за дом 10,2 миллиона рублей. То есть, на него нужно копить не менее 24 лет.
Почти такая же ситуация в Дагестане, Севастополе и Санкт-Петербурге. В этих регионах на дом нужно откладывать деньги соответственно почти 23 года, около 22 лет и 19 с половиной лет.
Немного проще это могут сделать жители Москвы и Московской области. Там нужно копить 15 и 16 лет соответственно.
А быстрее всего могут приобрести свой дом жители Кемерово, Магадана и Архангельска. Здесь можно уложиться в четыре с небольшим года.