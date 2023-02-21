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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Средний россиянин должен не менее восьми лет копить деньги на покупку своего дома

Сегодня, 07:40
По данным экспертов портала «Мир квартир», среднему россиянину нужно не менее восьми лет копить деньги на покупку своего дома средней стоимостью чуть выше шести миллионов рублей.

Как сообщает fedpress.ru, эта цифра выводилась с учетом того, сколько стоит частной недвижимость в разных регионах. При этом использовалась собственная статистика сервиса, а информация по зарплатам была взята из данных Росстата. Предполагалось, что человек должен откладывать на дом всю свою зарплату.

Сложнее всего купить индивидуальное жилье жителям Чечни. Там средняя зарплата - 35 200 рублей в месяц при цене за дом 10,2 миллиона рублей. То есть, на него нужно копить не менее 24 лет.

Почти такая же ситуация в Дагестане, Севастополе и Санкт-Петербурге. В этих регионах на дом нужно откладывать деньги соответственно почти 23 года, около 22 лет и 19 с половиной лет.

Немного проще это могут сделать жители Москвы и Московской области. Там нужно копить 15 и 16 лет соответственно.

А быстрее всего могут приобрести свой дом жители Кемерово, Магадана и Архангельска. Здесь можно уложиться в четыре с небольшим года.



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