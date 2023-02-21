Средний россиянин должен не менее восьми лет копить деньги на покупку своего дома

Как сообщает fedpress.ru, эта цифра выводилась с учетом того, сколько стоит частной недвижимость в разных регионах. При этом использовалась собственная статистика сервиса, а информация по зарплатам была взята из данных Росстата. Предполагалось, что человек должен откладывать на дом всю свою зарплату.