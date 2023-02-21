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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Россиянам рассказали о традициях на второй день Масленицы

Сегодня, 07:22
Россиянам рассказали, что можно делать и чего нельзя во второй день масленичной недели, которая в 2023 году началась двадцатого февраля.

Как пишет Общественная служба новостей, во второй день масленичной недели не рекомендуется проводить медицинские операции, а также ходить к стоматологу. Также нельзя подметать дома, так как вместе с мусором можно вымести благополучие и здоровье. Зато в этот день можно печь пироги и блины, но нельзя есть мясо. Также раньше в этот день девицам устраивали смотрины - девушки показывали свои умения молодым женихам.



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