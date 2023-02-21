Россиянам рассказали о традициях на второй день Масленицы

Как пишет Общественная служба новостей, во второй день масленичной недели не рекомендуется проводить медицинские операции, а также ходить к стоматологу. Также нельзя подметать дома, так как вместе с мусором можно вымести благополучие и здоровье. Зато в этот день можно печь пироги и блины, но нельзя есть мясо. Также раньше в этот день девицам устраивали смотрины - девушки показывали свои умения молодым женихам.