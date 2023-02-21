Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Отмечается, что аттестация будет организована с 10 утра по местному времени. На написание работы выделяется до 235 минут времени в зависимости от вида дисциплины.
С собой на экзамен можно взять ручку и паспорт, а также лекарственные препараты и питание, если в этом есть необходимость. Разрешается использование черновиков. Во время написания ЕГЭ-2023 в Омске нельзя пользоваться мобильным телефоном, шпаргалками, видеоаппаратурой и т. д. Справочники и таблицы, которые могут потребоваться при написании работы, выдаются в экзаменационном классе вместе с билетом.
ЕГЭ-2023 представляет собой выпускной школьный экзамен. Его итоги будут учтены при подаче документов на поступление в высшие учебные заведения.
Даты проведения единого государственного экзамена установлены Приказом №989/1143 от 16.11.2022:
Чтобы подготовиться к сдаче ЕГЭ-2023 в Омске, рекомендуется заранее составить программу для занятий. К примеру, каждую новую неделю можно проводить разбор сложного задания по основным и дополнительным дисциплинам.
Специалисты рекомендуют начать готовиться к экзаменам заблаговременно. Желательно изучать материал, писать пробные работы как минимум за несколько месяцев. Это требуется, чтобы было достаточно времени на устранение возможных пробелов в знаниях.
Регулярно нужно проводить контроль уровня своей подготовленности. После занятий можно выполнять пробные ЕГЭ-2023. Найти задания, схожие с теми, которые будут на настоящей аттестации, можно в сборниках и на специализированных сайтах для подготовки к аттестации. После написания работы следует свериться с ответами и отработать задания, с которыми возникли сложности.
Сдать ЕГЭ-2023 в Омске в резервный день разрешается, если был получен неудовлетворительный результат после написания работы. Помимо этого, допускается использовать резервные дни в случае аннулирования результатов, если школьник был удален из аудитории, его самочувствие ухудшилось и он покинул экзамен.
Резервные дни также используются в случаях, если два выбранных предмета для сдачи поставлены на один и тот же день. Чтобы воспользоваться резервным днем, требуется получить на это разрешение от экзаменационной комиссии — написать заявление и дождаться решения. При положительном ответе школьнику будет сообщено место и время организации аттестации.
Расписание:
Важно! Место организации экзаменов заранее не сообщается. Оно определяется комиссией. В период проведения аттестации запрещено приносить с собой смартфоны, разговаривать с другими школьниками, списывать. В аудиториях, где будет проводиться ЕГЭ-2023, будут установлены камеры. В случае выявления нарушения баллы могут быть аннулированы.
Сдать ЕГЭ-2023 в Омске досрочно имеют право учащиеся, которые по каким-либо уважительным причинам не имеют возможности пройти аттестацию в основной период.
Кто может пройти аттестацию досрочно:
Досрочно можно сдать ЕГЭ-2023 в Омске по географии и литературе 20 марта. Работы по русскому языку можно будет написать 23 марта, а по математике (базовой и профильной) — 27 марта. Письменную часть иностранного языка, физику и биологию можно сдавать 30 марта, устную часть иностранного языка — 3 апреля. Аттестация по обществознанию и информатике пройдет 6 апреля, по истории и химии — 10 апреля.
Всего для сдачи ЕГЭ-2023 в Омске досрочно выделено четыре резервных дня. Расписание:
Этими днями можно воспользоваться, если экзамен по выбранным дополнительным дисциплинам проводится в один и тот же день. Помимо этого, можно повторно написать работу в случае неудовлетворительного результата или неявки на аттестацию по уважительной причине.
Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ-2023 в Омске в досрочный период или резервные сроки основного периода аттестации. Отмечается, что специалисты рекомендуют начинать готовиться к экзаменам заранее, чтобы повысить шанс на получение высокого результата.