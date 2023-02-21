С собой на экзамен можно взять ручку и паспорт, а также лекарственные препараты и питание, если в этом есть необходимость. Разрешается использование черновиков. Во время написания ЕГЭ-2023 в Омске нельзя пользоваться мобильным телефоном, шпаргалками, видеоаппаратурой и т. д. Справочники и таблицы, которые могут потребоваться при написании работы, выдаются в экзаменационном классе вместе с билетом.