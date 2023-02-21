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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Омске

21 февраля 2023, 13:26
Фото: 1MI
Расписание ЕГЭ в 2023 году в Омске
ЕГЭ-2023 в Омске будет проводиться в досрочный, основной и дополнительный периоды. Даты проведения единой государственной аттестации по каждой из дисциплин были утверждены приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Отмечается, что аттестация будет организована с 10 утра по местному времени. На написание работы выделяется до 235 минут времени в зависимости от вида дисциплины.

С собой на экзамен можно взять ручку и паспорт, а также лекарственные препараты и питание, если в этом есть необходимость. Разрешается использование черновиков. Во время написания ЕГЭ-2023 в Омске нельзя пользоваться мобильным телефоном, шпаргалками, видеоаппаратурой и т. д. Справочники и таблицы, которые могут потребоваться при написании работы, выдаются в экзаменационном классе вместе с билетом.

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Омске
Фото: 1MI

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году

ЕГЭ-2023 представляет собой выпускной школьный экзамен. Его итоги будут учтены при подаче документов на поступление в высшие учебные заведения.

Даты проведения единого государственного экзамена установлены Приказом №989/1143 от 16.11.2022:

  • 26 мая (пятница) — география, литература, химия;
  • 29 мая (понедельник) — русский язык;
  • 1 июня (четверг) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 5 июня (понедельник) — история, физика;
  • 8 июня (четверг) — обществознание;
  • 13 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
  • 16 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 17 июня (суббота) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 19 июня (понедельник) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
  • 20 июня (вторник) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Чтобы подготовиться к сдаче ЕГЭ-2023 в Омске, рекомендуется заранее составить программу для занятий. К примеру, каждую новую неделю можно проводить разбор сложного задания по основным и дополнительным дисциплинам.

Специалисты рекомендуют начать готовиться к экзаменам заблаговременно. Желательно изучать материал, писать пробные работы как минимум за несколько месяцев. Это требуется, чтобы было достаточно времени на устранение возможных пробелов в знаниях.

Регулярно нужно проводить контроль уровня своей подготовленности. После занятий можно выполнять пробные ЕГЭ-2023. Найти задания, схожие с теми, которые будут на настоящей аттестации, можно в сборниках и на специализированных сайтах для подготовки к аттестации. После написания работы следует свериться с ответами и отработать задания, с которыми возникли сложности.

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни ЕГЭ в Омске

Сдать ЕГЭ-2023 в Омске в резервный день разрешается, если был получен неудовлетворительный результат после написания работы. Помимо этого, допускается использовать резервные дни в случае аннулирования результатов, если школьник был удален из аудитории, его самочувствие ухудшилось и он покинул экзамен.

Резервные дни также используются в случаях, если два выбранных предмета для сдачи поставлены на один и тот же день. Чтобы воспользоваться резервным днем, требуется получить на это разрешение от экзаменационной комиссии — написать заявление и дождаться решения. При положительном ответе школьнику будет сообщено место и время организации аттестации.

Расписание:

  • 22 июня — русский язык;
  • 23 июня — география, литература, иностранные языки (устная часть);
  • 26 июня — базовая и профильная математика;
  • 27 июня — иностранные языки (письменная часть), биология, информатика и ИКТ;
  • 28 июня — обществознание, химия;
  • 29 июня — история, физика;
  • 1 июля — по всем предметам.

Важно! Место организации экзаменов заранее не сообщается. Оно определяется комиссией. В период проведения аттестации запрещено приносить с собой смартфоны, разговаривать с другими школьниками, списывать. В аудиториях, где будет проводиться ЕГЭ-2023, будут установлены камеры. В случае выявления нарушения баллы могут быть аннулированы.

Резервные дни ЕГЭ в Омске
Фото: 1MI

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году

Сдать ЕГЭ-2023 в Омске досрочно имеют право учащиеся, которые по каким-либо уважительным причинам не имеют возможности пройти аттестацию в основной период.

Кто может пройти аттестацию досрочно:

  • учащиеся, имеющие уважительные причины, по которым они не могут сдать экзамен в основной период;
  • учащиеся из вечерних школ;
  • выпускники, имеющие некоторые медицинские ограничения;
  • участники олимпиад и соревнований общероссийского и международного значения.

Досрочно можно сдать ЕГЭ-2023 в Омске по географии и литературе 20 марта. Работы по русскому языку можно будет написать 23 марта, а по математике (базовой и профильной) — 27 марта. Письменную часть иностранного языка, физику и биологию можно сдавать 30 марта, устную часть иностранного языка — 3 апреля. Аттестация по обществознанию и информатике пройдет 6 апреля, по истории и химии — 10 апреля.

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Омске

Всего для сдачи ЕГЭ-2023 в Омске досрочно выделено четыре резервных дня. Расписание:

  • 12 апреля — география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (устная часть), история;
  • 14 апреля — иностранные языки (письменная часть), литература, физика, обществознание, биология;
  • 17 апреля — русский язык;
  • 19 апреля — базовая и профильная математика.

Этими днями можно воспользоваться, если экзамен по выбранным дополнительным дисциплинам проводится в один и тот же день. Помимо этого, можно повторно написать работу в случае неудовлетворительного результата или неявки на аттестацию по уважительной причине.

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Омске
Фото: 1MI

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Омске

Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ-2023 в Омске в досрочный период или резервные сроки основного периода аттестации. Отмечается, что специалисты рекомендуют начинать готовиться к экзаменам заранее, чтобы повысить шанс на получение высокого результата.

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Омске
Фото: 1MI
#Омск#ЕГЭ
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