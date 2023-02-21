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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Путин предложил ввести льготную аренду на жилье для работников предприятий ОПК

21 февраля 2023, 09:52
Фото: скриншот 1 канала
Заявление прозвучало во время обращения Федеральному Собранию.

На выступлении перед Федеральным собранием президент Путин озвучил ряд инициатив, направленных на поддержку участников СВО и тем, кто работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

«Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — объявил глава государства.

Также Путин сообщил о новых мерах поддержки семей мобилизованных. Предполагается, что по предложению президента будет создан специальный государственный фонд, который будет координировать предоставление поддержки таким семьям. Также участникам СВО будут предоставлять 14-дневный отпуск без учета времени на дорогу.

#Ольга Акамова#Путин#Аренда#Жилье#Льгота#Новости#Омская область
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