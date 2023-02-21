Путин предложил ввести льготную аренду на жилье для работников предприятий ОПК

Также Путин сообщил о новых мерах поддержки семей мобилизованных. Предполагается, что по предложению президента будет создан специальный государственный фонд, который будет координировать предоставление поддержки таким семьям. Также участникам СВО будут предоставлять 14-дневный отпуск без учета времени на дорогу.