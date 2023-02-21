При пожаре в частном доме в пригороде Омска молодая женщина повредила позвоночник

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Омском районе силовики инициировали проверку из-за ночного пожара на улице Маршала Жукова в селе Троицкое.
«В понедельник, 20 февраля, около 02:50 поступило сообщение о возгорании частного дома на одной из улиц поселка», - пояснили Городу55 источник в экстренных службах.
По данным регионального МЧС загорелся двухэтажный частный дом на площади в 210 квадратных метров. На момент прибытия первых расчетов строение горело на всей площади.
«Еще до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировалось 4 человека», — рассказали в ГУ МЧС по Омской области.
Однако без пострадавших не обошлось. По данным нашего источника, во время пожара пострадала 34-летняя женщина, которую с серьезным ушибом позвоночника госпитализировали в ГБ № 1.
Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось лишь к 11:05. Предварительно, пожар произошел из-за неисправного печного отопления.
Напомним, что буквально через два часа пожарным вновь пришлось ехать на вызов в Троицкое: в 13:20 минут там загорелся еще один дом и два гаража, но уже на улице Кленовой.