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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

При пожаре в частном доме в пригороде Омска молодая женщина повредила позвоночник

21 февраля 2023, 07:25
Фото: ГУ МЧС по Омской области
Дом горел на всей площади
Предварительной причиной возгорания эксперты назвали неисправное печное отопление.

В Омском районе силовики инициировали проверку из-за ночного пожара на улице Маршала Жукова в селе Троицкое.

«В понедельник, 20 февраля, около 02:50 поступило сообщение о возгорании частного дома на одной из улиц поселка», - пояснили Городу55 источник в экстренных службах.

По данным регионального МЧС загорелся двухэтажный частный дом на площади в 210 квадратных метров. На момент прибытия первых расчетов строение горело на всей площади.

Площадь пожара превысила 210 кв. м.
Фото: ГУ МЧС по Омской области
«Еще до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировалось 4 человека», — рассказали в ГУ МЧС по Омской области.

Однако без пострадавших не обошлось. По данным нашего источника, во время пожара пострадала 34-летняя женщина, которую с серьезным ушибом позвоночника госпитализировали в ГБ № 1.

Дом серьезно пострадал
Фото: ГУ МЧС по Омской области

Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось лишь к 11:05. Предварительно, пожар произошел из-за неисправного печного отопления.

Напомним, что буквально через два часа пожарным вновь пришлось ехать на вызов в Троицкое: в 13:20 минут там загорелся еще один дом и два гаража, но уже на улице Кленовой.

В Омской области выгорел частный дом на 320 «квадратов» с двумя гаражами
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#Василий Попов#ЧП#Авария#Пожары#Пострадавшие#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Троицкое#Село Троицкое
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