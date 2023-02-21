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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Президент сообщил о грядущих повышениях МРОТ и налоговых вычетов

21 февраля 2023, 11:08
Фото: 1MI
иллюстрация
Во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин сообщил о планах поднять минимальную оплату труда на 3 тыс. рублей.

Во время выступления перед Федеральным собранием Владимир Путин сообщил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рубля, что будет означать рост на 18,5% или на 3 тыс. рублей. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля.

Также президент предложил увеличить налоговый вычет на образование детей с 50 до 100 тыс. рублей, а максимальный вычет за лечение поднять со 120 до 150 тыс. рублей.

Напомним, недавно в Госдуму внесли предложение о введении налогового вычета для тех студентов, которые совмещают обучение с работой.

Госдума: Для работающих студентов введен налоговый вычет
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#Послание Федеральному собранию#Мрот#Деньги#Налоговый вычет#Лечение#Образование#Экономика#Общество#Новости#Омская область#Россия#Владимир Путин#Дарья Зыкова
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