Президент сообщил о грядущих повышениях МРОТ и налоговых вычетов

Во время выступления перед Федеральным собранием Владимир Путин сообщил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рубля, что будет означать рост на 18,5% или на 3 тыс. рублей. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля.