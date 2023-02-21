Президент сообщил о грядущих повышениях МРОТ и налоговых вычетов

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Во время выступления перед Федеральным собранием Владимир Путин сообщил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рубля, что будет означать рост на 18,5% или на 3 тыс. рублей. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля.
Также президент предложил увеличить налоговый вычет на образование детей с 50 до 100 тыс. рублей, а максимальный вычет за лечение поднять со 120 до 150 тыс. рублей.
Напомним, недавно в Госдуму внесли предложение о введении налогового вычета для тех студентов, которые совмещают обучение с работой.