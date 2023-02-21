На 21 и 23 февраля передают на день от -4 до +1, а вот в среду, 22 февраля вообще ожидается ночью до -12, а днем до +3 градусов. Гололед передают на все дни, как и осадки. В День защитника Отечества ветер еще с ночи поменяет направление с юго-восточного на юго-западное, так что после праздника погода может поменяться.