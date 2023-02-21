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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Праздничное буйство. Погода своеобразно поздравит омичей с Днем защитника Отечества

21 февраля 2023, 05:53
Фото: 1MI
иллюстрация

Погода в Омской области готовит жителям суровые испытания в честь праздника

Снежная круговерть с дождем, порывы ветра и корка льда на высоченных сугробах — вплоть до середины недели омичей ожидает «Форт Боярд» по пути на работу или учебу.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что все три дня регион ждет мокрый снег вместе с дождем. Ночью свежевыпавшее будет подмерзать, а днем — превращаться в кашу. Коварный гололед и порывы ветра до 72 км/ч (20 м/с) превратят любой выход из дома в опасное приключение.

На 21 и 23 февраля передают на день от -4 до +1, а вот в среду, 22 февраля вообще ожидается ночью до -12, а днем до +3 градусов. Гололед передают на все дни, как и осадки. В День защитника Отечества ветер еще с ночи поменяет направление с юго-восточного на юго-западное, так что после праздника погода может поменяться.

Напомним, после вчерашнего снегопада работники городских служб трудились с 20 часов всю ночь. Такое количество осадков за один вечер остановило почти все дорожное движение.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Дарья Зыкова#Омск#Погода в Омске#Город#Новости#Омская область#Погода на ближайшие дни#Снегопад#Дождь#Ветер
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