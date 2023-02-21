Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что все три дня регион ждет мокрый снег вместе с дождем. Ночью свежевыпавшее будет подмерзать, а днем — превращаться в кашу. Коварный гололед и порывы ветра до 72 км/ч (20 м/с) превратят любой выход из дома в опасное приключение.
На 21 и 23 февраля передают на день от -4 до +1, а вот в среду, 22 февраля вообще ожидается ночью до -12, а днем до +3 градусов. Гололед передают на все дни, как и осадки. В День защитника Отечества ветер еще с ночи поменяет направление с юго-восточного на юго-западное, так что после праздника погода может поменяться.
Напомним, после вчерашнего снегопада работники городских служб трудились с 20 часов всю ночь. Такое количество осадков за один вечер остановило почти все дорожное движение.