Posted Вчера, 13:01
Published Вчера, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Он пояснил, что для американской администрации Зеленский, как и весь киевский режим, ничего не значат, но мирные соглашения с Россией станут для украинского лидера «политической смертью». Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам эксперта, если такое соглашение будет заключено, Киеву придется признать вхождение в состав Российской Федерации не только Крыма, но также республик Донбасса, Херсонщины и Запорожья.
Он отметил, что у Зеленского нет выбора — он поставлен в очень жесткие условия, и американские власти могут заставить его сделать все что угодно, вплоть до мирных соглашений.