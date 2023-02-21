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Posted Вчера, 13:01

Published Вчера, 13:01

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Политолог: После переговоров РФ и Украины Зеленского ждет «политическая смерть»

Вчера, 13:01
Публицист и политолог, доцент финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков отметил, что уже совсем скоро президент Украины Владимир Зеленский окажется в весьма затруднительной позиции, однако не сможет ослушаться США, поэтому будет делать, как они ему прикажут.

Он пояснил, что для американской администрации Зеленский, как и весь киевский режим, ничего не значат, но мирные соглашения с Россией станут для украинского лидера «политической смертью». Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам эксперта, если такое соглашение будет заключено, Киеву придется признать вхождение в состав Российской Федерации не только Крыма, но также республик Донбасса, Херсонщины и Запорожья.

Он отметил, что у Зеленского нет выбора — он поставлен в очень жесткие условия, и американские власти могут заставить его сделать все что угодно, вплоть до мирных соглашений.

#Политика
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