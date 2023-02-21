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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:04

Погибли люди. Ночью в Омске загорелась малосемейка

21 февраля 2023, 07:04
Фото: МЧС Омской области

В комнате омской малосемейки двое людей погибли от пожара

Предварительно известно, что погибшие употребляли спиртное.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что ночью в Октябрьском округе загорелся 5-этажный дом секционного типа. Пожар начался в комнате 10 кв.м на верхнем этаже. На момент прибытия спасателей из окна валил черный дым, подъезд тоже был заполнен дымом. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 11 взрослых и 4 ребенка. Служба газодымозащиты вывела еще 8 человек. Работали на пожаре 6 автомобилей и 24 спасателя. Причина пожара пока устанавливается, сообщили о возгорании в 22:19, локализовать огонь удалось к 23:01, а полностью потушить к 00:48.

Пресс-служба СКР Омской области дополнительно сообщила, что на пожаре в малосемейке Камерного переулка погибли люди. Дым заметил сосед, а во время тушения спасатели нашли обгоревшие тела 68-летней женщины и ее 40-летнего сына, которые накануне распивали спиртное.

Следователи инициировали доследственную проверку по факту смерти матери и сына. И напомнили омичам, что стоит следить за исправностью электрооборудования.

Видео: МЧС Омской области
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