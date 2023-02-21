Погибли люди. Ночью в Омске загорелась малосемейка

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что ночью в Октябрьском округе загорелся 5-этажный дом секционного типа. Пожар начался в комнате 10 кв.м на верхнем этаже. На момент прибытия спасателей из окна валил черный дым, подъезд тоже был заполнен дымом. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 11 взрослых и 4 ребенка. Служба газодымозащиты вывела еще 8 человек. Работали на пожаре 6 автомобилей и 24 спасателя. Причина пожара пока устанавливается, сообщили о возгорании в 22:19, локализовать огонь удалось к 23:01, а полностью потушить к 00:48.