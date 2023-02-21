Погиб водитель. Известны подробности ДТП со сгоревшими грузовиками в Омской области

Прокуратура Омской области проконтролирует расследование смертельного ДТП с двумя грузовиками. На трассе лоб в лоб столкнулись фура «MAN» и грузовая «ГАЗель». В результате аварии погиб 37-летний водитель автомобиля «ГАЗель» из Ивановской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.