Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Погиб водитель. Известны подробности ДТП со сгоревшими грузовиками в Омской области

21 февраля 2023, 07:08
Фото: Прокуратура Омской области

Омская прокуратура проконтролирует расследование смертельного ДТП с двумя грузовиками

В результате аварии погиб 37-летний водитель автомобиля «ГАЗель» из Ивановской области.

Прокуратура Омской области проконтролирует расследование смертельного ДТП с двумя грузовиками. На трассе лоб в лоб столкнулись фура «MAN» и грузовая «ГАЗель». В результате аварии погиб 37-летний водитель автомобиля «ГАЗель» из Ивановской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Информация о ДТП поступила сегодня, 21 февраля, в 7:30 часов, рассказали ранее в омской полиции. Авария произошла на 892 километре автодороги Челябинск — Новосибирск. Оба автомобиля после ДТП загорелись.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.

Есть погибшие. На трассе в Омской области столкнулись два грузовика
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#ДТП#Смерть#Авария#Прокуратура#Происшествия#Омская область#Трасса смерти
Подпишитесь
Не останавливает отсутствие ног. Кого содержат в омском центре социальной адаптации
Сегодня, 03:00
В Омске заниматься вопросами демографии и религии теперь будет Владимир Куприянов
Сегодня, 08:13
Вспышка COVID. В Омской области в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 02:32
В Омске УФАС посчитало необоснованной жалобу «СибДора» по аукциону за сквер Казанника
Сегодня, 05:35
На стройке отеля «Космос» в центре Омска нашли труп директора подрядной организации
Сегодня, 06:50
Очередной «Лидер России» стал фигурантом дела о банкротстве
Сегодня, 08:04