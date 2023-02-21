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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Певица Слава рассказала о желаемом имени внука

Сегодня, 07:41
У певицы Слава скоро родится внук. Она рассказала, какое имя хотела бы дать будущему ребенку.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Пятого канала», о своей беременности ее дочь Александра начала говорить намеками. Но Слава догадалась, о чем идет речь.

А уже конкретно девушка сообщила матери о своей беременности по SMS, будучи на отдыхе в Турции. Причем, певица его сразу не увидела, поскольку была на гастролях. А когда узнала новость, обрадовалась.

Бабушкой она станет в 43 года, то есть, молодой. И она будет «счастливой бабкой».

Она бы хотела будущего внука назвать Михаилом, но окончательное решение за родителями.

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