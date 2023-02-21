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Posted Вчера, 09:50

Published Вчера, 09:50

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Песков: Президент ведет работу над посланием Федеральному собранию

Вчера, 09:50
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, президент готовится огласить послание Федеральному собранию.

Также Песков рассказал, что сегодня ведется подготовка, и никаких публичных мероприятий не планируется.

Ранее он сообщал, что в ходе послания Федеральному собранию президент произведет оценку СВО и ситуации в мире, пишет Russian.rt.com.

21 февраля федеральные телеканалы начнут транслировать президентское послание Федеральному собранию в 12:00 МСК.

На интернет-портале «RT на русском» также будет вестись прямая трансляция.

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