Песков: Президент ведет работу над посланием Федеральному собранию

Posted Вчера, 09:50
Published Вчера, 09:50
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Также Песков рассказал, что сегодня ведется подготовка, и никаких публичных мероприятий не планируется.
Ранее он сообщал, что в ходе послания Федеральному собранию президент произведет оценку СВО и ситуации в мире, пишет Russian.rt.com.
21 февраля федеральные телеканалы начнут транслировать президентское послание Федеральному собранию в 12:00 МСК.
На интернет-портале «RT на русском» также будет вестись прямая трансляция.