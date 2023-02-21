Омский «СимфоПарк» этим летом впервые продлится все выходные

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В этом году «СимфоПарк» будет проходить два дня. Фестиваль запланировали на 1 и 2 июля. «ОМСКРЕГИОН» сообщает, что второй день посвятят джазу.
На Международной конференции в Сочи директор Омской филармонии Ирина Лапшина отметила, что 10 тысяч человек посетили «Большой симфонический парк»в 2022 году.
«Мы стремимся решить задачу популяризации академического музыкального искусства. Регулярные крупные фестивали сегодня можно отнести к культурным ресурсам страны. Поддержка правительства Омской области и спонсорская помощь бизнеса позволяют создавать события, которые становятся визитными карточками региона и вызывают интерес в других городах», — уточнила Ирина Лапшина.