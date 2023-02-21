Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Омский «СимфоПарк» этим летом впервые продлится все выходные

21 февраля 2023, 10:49
Фото: Город55
с 1 по 2 июля фестиваль пройдет в парке на Королева.

В этом году «СимфоПарк» будет проходить два дня. Фестиваль запланировали на 1 и 2 июля. «ОМСКРЕГИОН» сообщает, что второй день посвятят джазу.

На Международной конференции в Сочи директор Омской филармонии Ирина Лапшина отметила, что 10 тысяч человек посетили «Большой симфонический парк»в 2022 году.

«Мы стремимся решить задачу популяризации академического музыкального искусства. Регулярные крупные фестивали сегодня можно отнести к культурным ресурсам страны. Поддержка правительства Омской области и спонсорская помощь бизнеса позволяют создавать события, которые становятся визитными карточками региона и вызывают интерес в других городах», — уточнила Ирина Лапшина.
Новый рекорд! Как прошел «Симфопарк» в Омске
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#СимфоПарк#Фестиваль#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Не останавливает отсутствие ног. Кого содержат в омском центре социальной адаптации
Сегодня, 03:00
В Омске заниматься вопросами демографии и религии теперь будет Владимир Куприянов
Сегодня, 08:13
Вспышка COVID. В Омской области в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 02:32
В Омске УФАС посчитало необоснованной жалобу «СибДора» по аукциону за сквер Казанника
Сегодня, 05:35
На стройке отеля «Космос» в центре Омска нашли труп директора подрядной организации
Сегодня, 06:50
Очередной «Лидер России» стал фигурантом дела о банкротстве
Сегодня, 08:04