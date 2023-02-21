Омская предпринимательница «обезопасила» 4 млн рулей по указке мошенников

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Пресс-служба УМВД Омской области сообщила об очередном случае телефонного мошенничества. В отдел полиции № 6 обратилась с заявлением о хищении денежных средств 62-летняя жительница Октябрьского округа.
Женщина поведала полиции, что занимается изготовлением головных уборов. Несмотря на собственное дело, она стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, представился дознавателем из московского УМВД и рассказал, что на омичку, якобы, кто-то по доверенности набрал кредитов. И, чтобы спасти сбережения, ей нужно срочно перевести все деньги на «безопасные» счета.
По инструкции от «работников Центробанка и правоохранительных органов» предпринимательница сняла 2 млн рублей с одного банковского счета и 2 млн рублей — с другого. Переводила на указанные злоумышленниками счета маленькими порциями. Вечером рассказала о произошедшем родным и поняла, что стала жертвой обмана.
Следователь отдела полиции № 6 возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество». В полиции напомнили омичам, что нельзя вести по телефону переговоры о финансах с незнакомцами.