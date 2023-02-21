Омская предпринимательница «обезопасила» 4 млн рулей по указке мошенников

Женщина поведала полиции, что занимается изготовлением головных уборов. Несмотря на собственное дело, она стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, представился дознавателем из московского УМВД и рассказал, что на омичку, якобы, кто-то по доверенности набрал кредитов. И, чтобы спасти сбережения, ей нужно срочно перевести все деньги на «безопасные» счета.