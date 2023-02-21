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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Омичам предложили решить судьбу светофора перед Ленинградским мостом

21 февраля 2023, 06:42
Фото: 1MI
иллюстрация
Ставить или не ставить? Дептранс опрашивает омичей.

Департамент транспорта администрации Омска опрашивает горожан в социальных сетях о необходимости устанавливать светофор на проблемном перекрестке. Речь идет о пересечении ул. Енисейской и объездной дороги к «Континенту», сразу после Ленинградского моста. Там часто автомобилистам, чтобы совершить левый поворот, приходится ждать и «проскакивать». Перед поворотом образуется пробка, и особо-спешащие граждане пытаются заехать в поворот из среднего ряда.

Мнения омичей разделились с перевесом в пользу установки светофора. На данный момент 49,13% отметили, что светофор там необходим, а 37,21% указали, что знаков приоритета там достаточно.

Фото: Департамент транспорта Омска
В Омске на Ленинградском мосту начали устанавливать разделительные блоки
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#Дарья Зыкова#Омск#Дороги#Ленинградский мост#Перекресток#Аварийный участок#Мэрия#Дептранс#Общество#Город#Новости#Светофор
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