Омичам предложили решить судьбу светофора перед Ленинградским мостом

Департамент транспорта администрации Омска опрашивает горожан в социальных сетях о необходимости устанавливать светофор на проблемном перекрестке. Речь идет о пересечении ул. Енисейской и объездной дороги к «Континенту», сразу после Ленинградского моста. Там часто автомобилистам, чтобы совершить левый поворот, приходится ждать и «проскакивать». Перед поворотом образуется пробка, и особо-спешащие граждане пытаются заехать в поворот из среднего ряда.