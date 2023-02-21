Очередной «Лидер России» стал фигурантом дела о банкротстве

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Арбитражный суд Омской области сейчас рассматривает дело о банкротстве Фонда развития жилищного строительства Омской области «Жилище», которое принадлежит двум министерствам Омской области — строительства и имущественных отношений. Конкурсный управляющий Максим Гапонов опубликовал официальное сообщение о подаче в суд очередного документа.
— В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — пишет он, — уведомляю о направлении в Арбитражный суд Омской области заявления о взыскании убытков с Мирсаяпова Рустама Рифовича в конкурсную массу Фонда Жилище в сумме 35 499 200,00 рублей.
Рустам Мирсаяпов был директором фонда больше двух лет — с декабря 2012 по март 2015 года. Интересно, что в марте 2019 года, уже после того, как «Жилище» начало банкротиться, Мирсаяпов победил в конкурсе «Лидеры России». До 2018 года он был гендиректором и единственным владельцем омской строительной компании «Кромас», которая сейчас принадлежит Александру Дорохину.
Отметим, что Мирсаяпов — не первый «Лидер России», ставший фигурантом дела о банкротстве. Например, Денис Денежкин, побеждавший в том же конкурсе и занимавший некоторое время пост вице-мэра Омска, был признан банкротом в 2021 году с долгами на 67 млн рублей.