Очередной «Лидер России» стал фигурантом дела о банкротстве

Рустам Мирсаяпов был директором фонда больше двух лет — с декабря 2012 по март 2015 года. Интересно, что в марте 2019 года, уже после того, как «Жилище» начало банкротиться, Мирсаяпов победил в конкурсе «Лидеры России». До 2018 года он был гендиректором и единственным владельцем омской строительной компании «Кромас», которая сейчас принадлежит Александру Дорохину.