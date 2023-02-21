Не останавливает отсутствие ног. Кого содержат в омском центре социальной адаптации

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В Старом Кировске, на улице Семиреченской, расположился Центр социальной адаптации. С виду обычное трехэтажное кирпичное здание, в котором сегодня функционируют сразу несколько отделений: обычная ночлежка для бездомных, социальная гостиница, отделение социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и вытрезвитель.
Открылся центр без малого 30 лет назад. Город55 отправился посмотреть, в каких условиях проживают люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и почему многие постояльцы находят здесь куда больше заботы и понимания, чем дома.
В пресс-службе минтруда Городу55 сообщили, что за прошлый год в учреждения социального обслуживания обратились более 2.5 тысячи человек, среди них 1087 бездомных граждан, 47 человек, у которых есть жилье, но они бродяжничают, 470 освободившихся из мест лишения свободы, еще 1047 — это осужденные люди, чьи наказания не подразумевали лишения свободы. Но понятно, что на самом деле тех, кто оказался в сложном положении по своей глупости или же в силу различных жизненных обстоятельств, гораздо больше.
В открывшемся в 1994 году Центре социальной адаптации за эти годы поменялось многое: какие-то отделения закрывались, другие, наоборот, добавлялись, увеличивалось количество коек для нуждающихся и изменялись условия пребывания.
Сегодня основными направлениями работы являются:
«Эти люди, как правило, не востребованы. Насильники и педофилы, конечно, не нужны там, где они раньше жили, поэтому они к нам приходят. А вот „элитных“ воров в законе у нас не бывает, — поясняет директор Центра социальной адаптации Константин Карпов на вопрос об осужденных. — Больше мужчин, но попадаются и женщины, совершившие несколько убийств, хотя на вид вроде милые бабушки».
Центр рассчитан на временное проживание. Первые два месяца человек просто живет бесплатно: этот срок дается, чтобы хоть что-то успеть сделать, ту же работу, например, найти. До полугода можно проживать платно. Это максимальный срок нахождения, но ситуации бывают разные, поэтому сотрудники учреждения могут войти в положение своих подопечных.
На первый взгляд кажется, что трехэтажное здание заполнено маргинальными личностями. Однако на деле оказывается, что все куда сложнее, поэтому грести всех под одну гребенку явно не стоит. Сказать однозначно, что все оказавшиеся здесь люди — пьяницы и отбросы общества, нельзя.
«Была у нас одна женщина, которая приехала из Болгарии. Там ей пенсия не положена, и у нас, соответственно, тоже. Хотя паспорт у нее есть российский. Бились-бились, и наконец она должна начать получать социальную пенсию. Так что случаи, что люди долго у нас живут, есть. Но куда нам было девать старушку? Не выбрасывать же на улицу…» — рассказывает Константин Карпов.
Судьбы у людей совершенно разные, как и пути, которыми они доходят до такой жизни. Кто-то проиграл все, что у него было, кого-то родственники обманули и выселили из квартиры.
А иногда люди просто тут приживаются и всеми правдами и неправдами пытаются остаться. Даже обращаются в суд.
При этом людей с инвалидностью и пенсией помогают пристраивать в дома-интернаты. Только за прошлый год оформили в них 45 человек.
«Есть те, кто не приживается в домах-интернатах и убегает оттуда. Вроде вот только приняли, а он уже решил покинуть учреждение», — добавляет Константин Семенович.
Огромный пласт работы связан с восстановлением документов: паспорта, пенсионные удостоверения, медицинские полисы, справки МСЭ об инвалидности. Помогают и с трудоустройством на временной и постоянной основе.
Наряду с теми, кто устал от скитаний, есть и те, кто приходит в центр, чтобы пережить зиму и холода, а потом снова уходит и продолжает вести разгульный образ жизни.
«Им надо пьянствовать. При этом их ни отсутствие ног, ничего не останавливает. Вот так уезжает на коляске, и все лето потом мы его не видим», — рассказывает директор центра.
Количество инвалидов, наверное, может удивить неподготовленного человека, оказавшегося в социальном учреждении. По словам сотрудников, немало людей с несколькими ампутациями. Первая операция, потом человек снова получил обморожение (может быть, где-то пьянствовал и уснул на трубах) — и следует новая ампутация.
Кстати, несмотря на то что находятся люди в центре исключительно на добровольной основе, здесь действует много правил. Под абсолютным запретом алкоголь и наркотики. Казалось бы, очевидно, но некоторых это не останавливает, и они умудряются проносить спиртное с собой. Тем, кого ловят с поличным, делают выговор или даже исключают.
В остальном же все комфортно: чистые комнаты, пусть и без излишеств, есть медкабинет, можно получить услуги юриста, психологическую помощь, питание в столовой и свободный досуг. Оказалось, что одним из любимых занятий постояльцев является чтение (в каждой второй комнате можно было увидеть людей с книгами).
Условия пребывания в Центре социальной адаптации для многих и правда становятся лучше, чем были до попадания сюда. И заботы от персонала люди получают в разы больше, чем от родственников.
Последние часто предпочитают или вовсе не общаться, или вспоминать о родных в день получения пенсии, чтобы забрать все, что останется после оплаты проживания в социальной гостинице.
Общаясь каждый день с постояльцами, сотрудники центра не могут остаться равнодушными, поэтому кто-то пытается связаться с их родственниками, но только те часто даже не открывают им двери. Другие на своей машине отвозят подопечных в больницу, ищут, где человек работал, чтобы можно было оформить ему пенсию.
В такие моменты странным выглядит то, что родственники решили вспомнить о человеке, только когда он уже попал к сотрудникам центра.
«Живут себе люди, условно говоря, в Черлаке, потом доходят до точки, когда дом разваливается, печки уже нет, и человек попадает к нам. И тут родные внезапно начинают волноваться, как он себя чувствует. А волноваться уже и не надо. Здесь все в порядке, тепло, светло. Раньше бы переживали, когда человек катился вниз», — сообщает Константин Карпов.
Но не всегда люди обращаются с адекватными просьбами. И в некоторых ситуациях они считают, что все обязаны удовлетворять малейшие их капризы. Так, одной семье несколько раз в неделю всем составом нужно ездить на хоккейные матчи. Время вечернее, заканчиваются игры поздно. В общем, машин не хватает, поэтому периодически этой семье отказывают в удовлетворении просьбы. За этим, что ожидаемо, следуют жалобы в прокуратуру и прочие инстанции.
***
Что в итоге? Сложностей и хлопот в Центре социальной адаптации хватает. Но люди продолжают ежедневно делать свою работу. К тому же находится немало омичей, которые просто по-человечески, не ради какой-то громкой огласки, помогают центру и его постояльцам: предметами личной гигиены, книжками, кто чем может. Пригождается все.