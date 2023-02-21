Не останавливает отсутствие ног. Кого содержат в омском центре социальной адаптации

В пресс-службе минтруда Городу55 сообщили, что за прошлый год в учреждения социального обслуживания обратились более 2.5 тысячи человек, среди них 1087 бездомных граждан, 47 человек, у которых есть жилье, но они бродяжничают, 470 освободившихся из мест лишения свободы, еще 1047 — это осужденные люди, чьи наказания не подразумевали лишения свободы. Но понятно, что на самом деле тех, кто оказался в сложном положении по своей глупости или же в силу различных жизненных обстоятельств, гораздо больше.