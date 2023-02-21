На окраине Омска КамАЗ с углем провалился в яму

Напомним, что ранее мы сообщали о ДТП на трассе в Омской области. Столкновение фуры «MAN» и грузовой «ГАЗели» привело к возгоранию обеих машин. Водитель автомобиля «ГАЗ» скончался на месте происшествия, второй участник ДТП не пострадал.