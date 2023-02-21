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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

На окраине Омска КамАЗ с углем провалился в яму

21 февраля 2023, 13:09
Фото: 1MI
Иллюстрация
Инцидент с грузовым автомобилем произошел на улице 1-й Красной звезды.

Во вторник, 21 февраля, в Порт-Артуре КамАЗ съехал с дороги и провалился двумя колесами в яму. Видео с происшествием на улице 1-й Красной Звезды появилось в паблике «Инцидент Омск».

КамАЗ перевозил уголь, значительная часть которого в ходе этого происшествия высыпалась на землю. Причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, что ранее мы сообщали о ДТП на трассе в Омской области. Столкновение фуры «MAN» и грузовой «ГАЗели» привело к возгоранию обеих машин. Водитель автомобиля «ГАЗ» скончался на месте происшествия, второй участник ДТП не пострадал.

Погиб водитель. Известны подробности ДТП со сгоревшими грузовиками в Омской области
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#ДТП#Камаз#Грузовик#Уголь#Видеозапись#Общество#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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