На окраине Омска КамАЗ с углем провалился в яму

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Во вторник, 21 февраля, в Порт-Артуре КамАЗ съехал с дороги и провалился двумя колесами в яму. Видео с происшествием на улице 1-й Красной Звезды появилось в паблике «Инцидент Омск».
КамАЗ перевозил уголь, значительная часть которого в ходе этого происшествия высыпалась на землю. Причины произошедшего пока неизвестны.
Напомним, что ранее мы сообщали о ДТП на трассе в Омской области. Столкновение фуры «MAN» и грузовой «ГАЗели» привело к возгоранию обеих машин. Водитель автомобиля «ГАЗ» скончался на месте происшествия, второй участник ДТП не пострадал.