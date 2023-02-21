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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

«Лига пациентов» предлагает провести следственную проверку в «Коммунарке»

Сегодня, 08:22
В очередной раз состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось. В СМИ появилась информация о произошедшем внутричерепном кровоизлиянии, что привело к повреждению 25% головного мозга.

Несмотря на то, что состояние было купировано, медики диагностировали пациенту сепсис и вторичный менингит. Спортсмен до сих пор находится в искусственной коме и подключен к ИВЛ, передает Общественная служба новостей.

Как рассказали в «Лиге пациентов», сложно понять, что происходит на самом деле в стенах медучреждения.

В то же время отмечается, что многими инфекциями пациенты заражаются в самой больнице. Бывает, поступают с одним диагнозом, а умирают совсем от другого. Так ушло из жизни очень много знаменитых людей. Разумеется, это вызывает вопросы и требует разбирательства, заключили представители объединения.

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