«Лига пациентов» предлагает провести следственную проверку в «Коммунарке»

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Несмотря на то, что состояние было купировано, медики диагностировали пациенту сепсис и вторичный менингит. Спортсмен до сих пор находится в искусственной коме и подключен к ИВЛ, передает Общественная служба новостей.
Как рассказали в «Лиге пациентов», сложно понять, что происходит на самом деле в стенах медучреждения.
В то же время отмечается, что многими инфекциями пациенты заражаются в самой больнице. Бывает, поступают с одним диагнозом, а умирают совсем от другого. Так ушло из жизни очень много знаменитых людей. Разумеется, это вызывает вопросы и требует разбирательства, заключили представители объединения.