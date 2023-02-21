«Лига пациентов» предлагает провести следственную проверку в «Коммунарке»

В то же время отмечается, что многими инфекциями пациенты заражаются в самой больнице. Бывает, поступают с одним диагнозом, а умирают совсем от другого. Так ушло из жизни очень много знаменитых людей. Разумеется, это вызывает вопросы и требует разбирательства, заключили представители объединения.