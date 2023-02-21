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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Летчица Галина Брок-Бельцова отметила день рождения в музее ВВС в Подмосковье

Сегодня, 12:58
Легендарная летчица, штурман пикирующего бомбардировщика ПЕ-2 Галина Павловна Брок-Бельцова отметила свой 98-й день рождения. Торжество прошло в центральном музее военно-воздушных сил в подмосковном Монино.

Торжественное мероприятие открыли поздравления, которые прозвучали в адрес именинницы, а также демонстрация фильма о ней, сообщает 360tv.ru.

Как отметила присутствовавшая на мероприятии председатель «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова, Галина Павловна Брок-Бельцова обладает «могучей силой убеждения» и может «в каждое слово вселить в жизнь». Богдасарова напомнила о том, как Брок-Бельцова в музее-усадьбе Архангельское подарила ей маленький самолетик, который для нее остается символом мужества и памятью о встрече с легендарной летчицей.

В честь дня рождения Галины Павловны Брок-Бельцовой театр «Город» представил концерт-спектакль о военном пути легендарной летчицы, начавшемся в 1942 году, когда она училась в военно-авиационном училище связи. Через два года Брок-Бельцова стала младшим лейтенантом и была зачислена в авиационный полк.

Галина Павловна раскрыла секрет своего жизнелюбия и активности — по ее словам, он заключается в востребованности. Она чувствует, что нужна, и «всегда готова». В завершении мероприятия Галина Павловна Брок-Бельцова передала в музей ВВС свои книги.

#Общество#Культура
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