Летчица Галина Брок-Бельцова отметила день рождения в музее ВВС в Подмосковье

Как отметила присутствовавшая на мероприятии председатель «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова, Галина Павловна Брок-Бельцова обладает «могучей силой убеждения» и может «в каждое слово вселить в жизнь». Богдасарова напомнила о том, как Брок-Бельцова в музее-усадьбе Архангельское подарила ей маленький самолетик, который для нее остается символом мужества и памятью о встрече с легендарной летчицей.