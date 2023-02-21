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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Избитую отцом пятимесячную девочку из Амурска отправили в дом малютки

Сегодня, 07:32
В Амурске пятимесячную девочку, ранее избитую отцом, отправили в дом малютки. Родители ребенка пытались скрыть факт избиения.

Как пишет Общественная служба новостей, родители утверждали, что ребенок пострадал из-за падения из кроватки. Однако соседи сняли видео, поэтому против матери и отца девочки было возбуждено уголовное дело. Маму ребенка ограничили в родительских правах. После выписки из больницы ребенка забрала к себе бабушка. Факт избиения произошел третьего февраля: находясь в состоянии алкогольного опьянения отец девочки напал на нее, не найдя утром дома свою супругу. Мама ребенка в это время находилась на первом этаже у соседа.



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