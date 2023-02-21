Избитую отцом пятимесячную девочку из Амурска отправили в дом малютки

Как пишет Общественная служба новостей, родители утверждали, что ребенок пострадал из-за падения из кроватки. Однако соседи сняли видео, поэтому против матери и отца девочки было возбуждено уголовное дело. Маму ребенка ограничили в родительских правах. После выписки из больницы ребенка забрала к себе бабушка. Факт избиения произошел третьего февраля: находясь в состоянии алкогольного опьянения отец девочки напал на нее, не найдя утром дома свою супругу. Мама ребенка в это время находилась на первом этаже у соседа.