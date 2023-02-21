Хлопали дверцей холодильника. Омский «Магнит» признали виновным в нарушении тишины

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила, что суд обязал АО «Тандер» прекратить нарушать режим тишины при эксплуатации холодильного оборудования и проведении разгрузочных работ.
Еще в марте 2022 года проверка выявила превышение параметров шума в дневное время в жилом доме по адресу пр. Мира — 56. Куйбышевский районный суд в июне 2022 года признал АО «Тандер» виновным по ст. 6.4 КоАП РФ и назначил административный штраф в размере 20 тыс. рублей.
Также ведомство обратилось в Первомайский районный суд Краснодара с иском в отношении АО «Тандер», требуя снизить уровень шума при эксплуатации холодильного оборудования в магазине «Магнит». Представители компании собрали и предоставили документы о том, что уровень шума снижен, но суд назначил экспертизу.
«По результатам лабораторно-инструментальных исследований эквивалентный и максимальный уровень звука в жилой комнате (спальня) жилого дома от деятельности магазина „Магнит“ АО „Тандер“ при проведении погрузочно-разгрузочных работ и эксплуатации холодильного оборудования в дневное время суток (07:00-23:00) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 п. 100, раздел V таблица 5.35.», — указано в результатах экспертизы.
Краснодарский суд исковое заявление от омского Роспотребнадзора удовлетворил. АО «Тандер» попытались обжаловать это решение в краевом суде Краснодарского края, но и эта инстанция согласилась с требованиями Роспотребнадзора.