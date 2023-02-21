Хлопали дверцей холодильника. Омский «Магнит» признали виновным в нарушении тишины

Еще в марте 2022 года проверка выявила превышение параметров шума в дневное время в жилом доме по адресу пр. Мира — 56. Куйбышевский районный суд в июне 2022 года признал АО «Тандер» виновным по ст. 6.4 КоАП РФ и назначил административный штраф в размере 20 тыс. рублей.



Также ведомство обратилось в Первомайский районный суд Краснодара с иском в отношении АО «Тандер», требуя снизить уровень шума при эксплуатации холодильного оборудования в магазине «Магнит». Представители компании собрали и предоставили документы о том, что уровень шума снижен, но суд назначил экспертизу.