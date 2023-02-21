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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Город замело. Мэр Омска рассказал, как боролись со стихией

21 февраля 2023, 05:18
Фото: Телеграмм-канал мэра Омска

Сергей Шелест рассказал, что в Омске за ночь отчистили от снега основные магистрали

Из-за снегопада в понедельник вечером в Омске образовались 10-бальные пробки.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 21 февраля, в своем телеграмм-канале рассказал, как в городе коммунальщики и дорожники боролись с последствиями вчерашнего снегопада. Градоначальник сообщил, что снег вывезли с основных дорог и магистралей.

«С 20.00 для избежания больших утренних заторов дорожно-эксплуатационные участки УДХБ прометали и убирали снег на центральных магистралях: это улицы Герцена, Орджоникидзе, Красный Путь, Березовая, Северные, пр. К. Маркса, Иртышская набережная, Конева, 70 лет Октября, Суворова, Богдана Хмельницкого, Масленникова, 21-я Амурская, и другие», — написал Шелест.

Мэр также сообщил, что сегодня работы продолжатся. В планах коммунальщиков — убрать снег с ул. Интернациональная, ул. Красный Путь, ул. 50 л. Профсоюзов, ул. 2-й Красной Звезды, проспекта Космический, улиц Граничная, Сибирская, дублера ул. Лукашевича и других.

Сергей Шелест напомнил, что убирать снег на прилегающих территориях, в том числе, должны управляющие компании и хозсубъекты.

Напомним, вчера из-за снегопада Омск к концу рабочего дня встал в 10-бальные пробки. Тем временем синоптики обещают осадки еще на несколько дней. Из-за снегопада омские госавтоинспекторы предупредили водителей и пешеходов о необходимости особенно внимательно относиться к правилам дорожной безопасности. В частности, необходимо помнить про дистанцию и интервал между автомобилями, а также соблюдать скоростной режим.

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#Евгений Игишев#Снег#Снегопад#Уборка#Уборка снега#Уборка улиц#Город#Омск#Сергей шелест
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