Город замело. Мэр Омска рассказал, как боролись со стихией

Напомним, вчера из-за снегопада Омск к концу рабочего дня встал в 10-бальные пробки. Тем временем синоптики обещают осадки еще на несколько дней. Из-за снегопада омские госавтоинспекторы предупредили водителей и пешеходов о необходимости особенно внимательно относиться к правилам дорожной безопасности. В частности, необходимо помнить про дистанцию и интервал между автомобилями, а также соблюдать скоростной режим.