Есть погибшие. На трассе в Омской области столкнулись два грузовика

Из-за снегопада омские госавтоинспекторы предупредили водителей и пешеходов о необходимости особенно внимательно относиться к правилам дорожной безопасности. В частности, необходимо помнить про дистанцию и интервал между автомобилями, а также соблюдать скоростной режим.