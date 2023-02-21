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Published Сегодня, 03:10

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Updated Сегодня, 03:11

Есть погибшие. На трассе в Омской области столкнулись два грузовика

21 февраля 2023, 03:10
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области после лобового столкновения на трассе загорелись два грузовика

После ДТП оба автомобиля загорелись.

На трассе в Омской области лоб в лоб столкнулись фура «MAN» и грузовая «ГАЗель». Информация о ДТП поступила сегодня, 21 февраля, в 7:30 часов, сообщили пресс-службе омской полиции. Авария произошла на 892 километре автодороги Челябинск — Новосибирск.

По предварительным данным, есть погибшие. Оба автомобиля после аварии загорелись. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Фото: УМВД России по Омской области

Проезд в районе места происшествия затруднен, движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

Из-за снегопада омские госавтоинспекторы предупредили водителей и пешеходов о необходимости особенно внимательно относиться к правилам дорожной безопасности. В частности, необходимо помнить про дистанцию и интервал между автомобилями, а также соблюдать скоростной режим.

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#Евгений Игишев#ДТП#Авария#Смерть#Происшествия#Омск#Омская область#Трасса#Трасса смерти
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