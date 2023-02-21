Депутат Ямпольская прокомментировала новый закон о языке

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В беседе с Общественной службой новостей депутат уточнила, что принятые поправки направлены совсем на другие вещи, а не на наказание за нарушение норм госязыка. Меры ответственности должны быть прописаны в КоАП РФ, однако сначала необходимо указать в отраслевом законодательстве, какие случаи считаются нарушениями и предусматривают ответственность. В действующем законе о госязыке подобных положений нет.
В качестве примера мер ответственности Ямпольская привела штраф или приостановление деятельности организации. Однако конкретных положений с указанием сроков и сумм еще не разработано.
Уточним, что речь идет о случаях, когда русский язык используется как государственный.