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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Депутат Ямпольская прокомментировала новый закон о языке

Сегодня, 08:09
Депутат Госдумы Елена Ямпольская заявила, что изменения в Закон №53-ФЗ не включают в себе положений об ответственности за нарушение норм русского литературного языка.

В беседе с Общественной службой новостей депутат уточнила, что принятые поправки направлены совсем на другие вещи, а не на наказание за нарушение норм госязыка. Меры ответственности должны быть прописаны в КоАП РФ, однако сначала необходимо указать в отраслевом законодательстве, какие случаи считаются нарушениями и предусматривают ответственность. В действующем законе о госязыке подобных положений нет.

В качестве примера мер ответственности Ямпольская привела штраф или приостановление деятельности организации. Однако конкретных положений с указанием сроков и сумм еще не разработано.

Уточним, что речь идет о случаях, когда русский язык используется как государственный.

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