Буцаев: Подписана дорожная карта на создание трех КПО в Татарстане за 20 млрд руб.

По данным Буцаева, в январе из РЭО в региональное правительство была направлена дорожная карта. Она предусматривает, что в республике будут построены объекты по обращению с ТКО. Они станут обрабатывать 1 миллион 400 тысяч тонн отходов каждый год. В ходе рабочего визита руководителя РЭО в Татарстан состоялось обсуждение деталей данного инвестпроекта.