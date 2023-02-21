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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Буцаев: Подписана дорожная карта на создание трех КПО в Татарстане за 20 млрд руб.

21 февраля 2023, 14:03
Фото: Википедия
По данным гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в Татарстане появятся комплексные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В три объекта такого рода будет вложено 20,4 миллиарда рублей. Инвестиции РЭО в проект достигнут 19 миллиардов рублей за счет облигационного займа.

Как сообщает inkazan.ru, это предусматривается соответствующим концессионным соглашением.

На рабочей встрече Дениса Буцаева и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова шло обсуждение, как станут возводиться перспективные объекты по обращению с ТКО в регионе. Со стороны субъекта подпись под дорожной картой проекта поставил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

По данным Буцаева, в январе из РЭО в региональное правительство была направлена дорожная карта. Она предусматривает, что в республике будут построены объекты по обращению с ТКО. Они станут обрабатывать 1 миллион 400 тысяч тонн отходов каждый год. В ходе рабочего визита руководителя РЭО в Татарстан состоялось обсуждение деталей данного инвестпроекта.

При реализации инвестпроектов в форме концессионного соглашения РЭО имеет возможность профинансировать до 95 процентов расходов на строительство объектов. Обязательным условием является уже разработанная проектно-сметная документация.

С вводом в строй этих объектов республике удастся достичь целевых показателей нацпроекта «Экология». Они предусматривают, что после стопроцентной сортировки всех отходов наполовину снизится доля отходов, которые окажутся на полигонах.

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