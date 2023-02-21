Буцаев: Подписана дорожная карта на создание трех КПО в Татарстане за 20 млрд руб.

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Как сообщает inkazan.ru, это предусматривается соответствующим концессионным соглашением.
На рабочей встрече Дениса Буцаева и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова шло обсуждение, как станут возводиться перспективные объекты по обращению с ТКО в регионе. Со стороны субъекта подпись под дорожной картой проекта поставил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.
По данным Буцаева, в январе из РЭО в региональное правительство была направлена дорожная карта. Она предусматривает, что в республике будут построены объекты по обращению с ТКО. Они станут обрабатывать 1 миллион 400 тысяч тонн отходов каждый год. В ходе рабочего визита руководителя РЭО в Татарстан состоялось обсуждение деталей данного инвестпроекта.
При реализации инвестпроектов в форме концессионного соглашения РЭО имеет возможность профинансировать до 95 процентов расходов на строительство объектов. Обязательным условием является уже разработанная проектно-сметная документация.
С вводом в строй этих объектов республике удастся достичь целевых показателей нацпроекта «Экология». Они предусматривают, что после стопроцентной сортировки всех отходов наполовину снизится доля отходов, которые окажутся на полигонах.