700 омских школьников бесплатно обучаются программированию в «Синергии»

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Курс поможет ребятам подготовиться к сдаче экзаменов, получить полезные навыки и определиться с выбором будущей профессии. Обучение проходит в онлайн- и офлайн-формате. Очно в Омске занятия организованы на двух площадках: проспект Карла Маркса, 18, корп. 10 и ул. Ватутина, д. 13, корп. 1.
Курсы начались еще в прошлом году. В настоящий момент подошел к концу первый модуль обучения и стартовал второй. У новеньких есть возможность присоединиться к проекту прямо сейчас. Для этого нужно заполнить заявку и сдать обязательный экзамен.
Образовательная программа составлялась совместно с представителями крупных компаний, которые в будущем могут стать для молодых специалистов потенциальными работодателями. Ученики 8–11 классов изучают языки программирования Java, JavaScript, Python, PHP и С++, делают сайты, мобильные и компьютерные приложения.
В будущем у участников проекта есть возможность продолжить обучение в вузе. «Синергия» предлагает поступление на факультет «Программирование» или в колледж при Университете.
«В течение ближайшего года мы намерены помочь тысячам школьников по всей стране пройти раннюю профориентацию. Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — сказал ректор «Синергии» Артем Васильев.