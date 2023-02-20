Житель Тюмени сгорел в автомобиле после ДТП на сельской трассе в Омской области

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Городу55 стали известны подробности жуткого ДТП в Усть-Ишимском районе, где в поселке Аксеново погиб 43-летний мужчина.
«Ночью 18 февраля около 03:50 водитель автомобиля Daewoo Nexia на одной из улиц поселка слетел с трассы в кювет, после чего автомобиль загорелся», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Автомобиль выгорел дотла, водитель не сумел выбраться из салона и сгорел вместе с машиной.
Как выяснил Город55, погибшим оказался житель Тюмени, а само транспортное средство было зарегистрировано в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.