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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Житель Тюмени сгорел в автомобиле после ДТП на сельской трассе в Омской области

20 февраля 2023, 08:54
Фото: УГИБДД по Омской области
Автомобиль выгорел дотла
Трагедия произошла на одной из улиц поселка Аксеново в Усть-Ишимском районе.

Городу55 стали известны подробности жуткого ДТП в Усть-Ишимском районе, где в поселке Аксеново погиб 43-летний мужчина.

«Ночью 18 февраля около 03:50 водитель автомобиля Daewoo Nexia на одной из улиц поселка слетел с трассы в кювет, после чего автомобиль загорелся», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Автомобиль выгорел дотла, водитель не сумел выбраться из салона и сгорел вместе с машиной.

Как выяснил Город55, погибшим оказался житель Тюмени,  а само транспортное средство было зарегистрировано в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

В Омской области в ДТП погиб 44-летний мужчина
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