В Ясной поляне под Омском до конца 2024 года планируют построить школу на тысячу мест

Строительством занимается компания «Капитал развитие». Цена контракта на возведение новой школы, согласно данным сайта госзакупок, составляет 1,145 млрд рублей, что на 86 миллионов рублей меньше, чем изначальная цена, заявленная на аукционе. Всего в торгах участвовало 4 подрядчика.