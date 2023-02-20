В Ясной поляне под Омском до конца 2024 года планируют построить школу на тысячу мест

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В микрорайоне «Ясная поляна» началось строительство школы, сообщили в пресс-службе министерства строительства Омской области. Подрядчик проекта очистил и огородил территорию стройплощадки.
Как уточнили в ведомстве, образовательное учреждение рассчитано на 1122 ученика. Школу возводят по национальному проекту «Образование». Здание будет состоять из корпусов разной этажности: от 2-х до 4-х.
Строительством занимается компания «Капитал развитие». Цена контракта на возведение новой школы, согласно данным сайта госзакупок, составляет 1,145 млрд рублей, что на 86 миллионов рублей меньше, чем изначальная цена, заявленная на аукционе. Всего в торгах участвовало 4 подрядчика.
Обновлено: в региональном министерстве строительства уточнили, что согласно проекту строительства, построить школу должны в течение 19,8 месяцев (1,8 года). Закончить работы планируется до конца 2024 года.