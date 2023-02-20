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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В совет директоров Омского аэропорта выберут несколько других чиновников

20 февраля 2023, 09:37
Фото: Город55
иллюстрация
Окончательное решение примет собрание акционеров.

В Омске прошло очередное заседание совета директоров аэропорта имени Карбышева. Как следует из официального сообщения, главным в повестке был вопрос о выдвижении кандидатов в совет и в ревизионную комиссию.

В утвержденном списке кандидатов можно увидеть целый ряд высокопоставленных чиновников из правительства Омской области. В их числе:

* Дмитрий Ушаков, первый заместитель губернатора;

* Александр Матненко, первый заместитель министра имущественных отношений;

* Ольга Лузина, заместитель министра имущественных отношений;

* Юрий Наделяев, первый заместитель министра финансов (он заседает в нынешнем составе совета);

* Дмитрий Пестряков, первый заместитель министра транспорта;

* Татьяна Малкова, начальник отдела государственной поддержки и развития перевозок управления пассажирских перевозок департамента транспорта Минтранса.

Членом ревизионной комиссии станет Галина Бойко, начальник отдела анализа и учета контрольных мероприятий в составе Главного управления финансового контроля Омской области.

Выбирать новый состав совета и ревизионной комиссии будут акционеры аэропорта. Напомним: 85,3% уставного капитала этого предприятия принадлежат министерству имущественных отношений Омской области.

#Николай Эйхвальд#Аэропорт#Город#Новости
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