В совет директоров Омского аэропорта выберут несколько других чиновников

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Омске прошло очередное заседание совета директоров аэропорта имени Карбышева. Как следует из официального сообщения, главным в повестке был вопрос о выдвижении кандидатов в совет и в ревизионную комиссию.
В утвержденном списке кандидатов можно увидеть целый ряд высокопоставленных чиновников из правительства Омской области. В их числе:
* Дмитрий Ушаков, первый заместитель губернатора;
* Александр Матненко, первый заместитель министра имущественных отношений;
* Ольга Лузина, заместитель министра имущественных отношений;
* Юрий Наделяев, первый заместитель министра финансов (он заседает в нынешнем составе совета);
* Дмитрий Пестряков, первый заместитель министра транспорта;
* Татьяна Малкова, начальник отдела государственной поддержки и развития перевозок управления пассажирских перевозок департамента транспорта Минтранса.
Членом ревизионной комиссии станет Галина Бойко, начальник отдела анализа и учета контрольных мероприятий в составе Главного управления финансового контроля Омской области.
Выбирать новый состав совета и ревизионной комиссии будут акционеры аэропорта. Напомним: 85,3% уставного капитала этого предприятия принадлежат министерству имущественных отношений Омской области.