В Сибири замечено подорожание мужских носков

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данных органов статистики в регионах СФО, в большинстве субъектов округа носки стоят больше 100 рублей. Дороже всего этот предмет мужского туалета стоит в Республике Алтай и в Иркутской области. Там за носки придется выложить 142,9 и 126,6 рубля соответственно.
А дешевле всего они стоят в Томской и Омской областях – 81,2 и 76 рублей соответственно. Причем, в последней они подорожали за год сильнее всего - на 21,4 процента. В Республике Алтай и Тыве – на 19,3 процента.
Последний годовой рост цен на носки оказался рекордным в Сибири.А всего за последние 10 лет они стали дороже в 2,2 раза.