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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Сибири замечено подорожание мужских носков

Сегодня, 07:19
За мужские носки в Сибири в среднем сегодня придется выложить 106,2 рубля. Что на 13,7 процентов больше, чем в прошлом году.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данных органов статистики в регионах СФО, в большинстве субъектов округа носки стоят больше 100 рублей. Дороже всего этот предмет мужского туалета стоит в Республике Алтай и в Иркутской области. Там за носки придется выложить 142,9 и 126,6 рубля соответственно.

А дешевле всего они стоят в Томской и Омской областях – 81,2 и 76 рублей соответственно. Причем, в последней они подорожали за год сильнее всего - на 21,4 процента. В Республике Алтай и Тыве – на 19,3 процента.

Последний годовой рост цен на носки оказался рекордным в Сибири.А всего за последние 10 лет они стали дороже в 2,2 раза.



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