В Омской области задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
17 февраля около 9 часов вечера в полицию сообщили об агрессивном пьяном мужчине в поселке Саргатское. Об этом сообщают в СУ СК России по Омской области.
Полицейские прибыли на место происшествия и потребовали 39-летнего местного жителя прекратить противоправное поведение. На что злоумышленник никак не отреагировал. После чего он начал ругаться матом и угрожать сотрудникам. Отметим, что в итоге мужчина напал на полицейских с ножом.
Правонарушитель ударил кулаком в лицо полицейского и нанес ему резаное ранение. Сотрудники сделали предупредительный и прицельный выстрел. Правонарушителю оказали первую помощь, после чего мужчину госпитализировали.
Ранее судимого мужчину обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ.