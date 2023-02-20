Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В Омской области задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского

20 февраля 2023, 12:08
Фото: Город55
Уголовное дело завели по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

17 февраля около 9 часов вечера в полицию сообщили об агрессивном пьяном мужчине в поселке Саргатское. Об этом сообщают в СУ СК России по Омской области.

Полицейские прибыли на место происшествия и потребовали 39-летнего местного жителя прекратить противоправное поведение. На что злоумышленник никак не отреагировал. После чего он начал ругаться матом и угрожать сотрудникам. Отметим, что в итоге мужчина напал на полицейских с ножом.

Правонарушитель ударил кулаком в лицо полицейского и нанес ему резаное ранение. Сотрудники сделали предупредительный и прицельный выстрел. Правонарушителю оказали первую помощь, после чего мужчину госпитализировали.

Ранее судимого мужчину обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ.

Омича отправили в колонию почти на два года за размахивание ножом перед полицейским
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Угроза#Драка#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Стройку омских ФАПов «застопорила» компания, связанная с семьей Титаревых
Сегодня, 03:06
Омичи заняли второе место в федеральном конкурсе хиджабов. После жителей Саратова
Сегодня, 11:50
В совет директоров Омского аэропорта выберут несколько других чиновников
Сегодня, 09:37
Омский дептранс раскритиковал «маршрутчиков» за повышение стоимости проезда
Сегодня, 10:33
«Неожиданность» для зимы. Омичи разучились ездить по городу во время снегопада
Сегодня, 11:56
Газопровод для «золушек». Переведут ли ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на голубое топливо?
Сегодня, 09:05