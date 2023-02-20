В Омской области задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского

Полицейские прибыли на место происшествия и потребовали 39-летнего местного жителя прекратить противоправное поведение. На что злоумышленник никак не отреагировал. После чего он начал ругаться матом и угрожать сотрудникам. Отметим, что в итоге мужчина напал на полицейских с ножом.