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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Омской области выгорел частный дом на 320 «квадратов» с двумя гаражами

20 февраля 2023, 11:05
Фото: Пресс-служба МЧС Омской области
Горело больше часа. Пожар в Омском районе тушил 41 сотрудник подразделения МЧС.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что 20 февраля в 13:20 от очевидца поступило сообщение о пожаре в селе Троицкое Омского района. Ко времени прибытия первого подразделения открытый огонь был на 320 кв. м. Горел частный дом и два соединенных гаража. Два человека самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей, пострадавших нет.

Локализовали пожар к 14:33, потушили за 11 минут. На месте работали 41 сотрудник спасательной службы и 11 машин. Причину пожара еще устанавливают.

Фото: Пресс-служба МЧС Омской области
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#Дарья Зыкова#Видео#Пожары#Пожарные#ГУ МЧС по Омской области#Частный дом#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район
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