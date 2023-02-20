В Омской области выгорел частный дом на 320 «квадратов» с двумя гаражами

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что 20 февраля в 13:20 от очевидца поступило сообщение о пожаре в селе Троицкое Омского района. Ко времени прибытия первого подразделения открытый огонь был на 320 кв. м. Горел частный дом и два соединенных гаража. Два человека самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей, пострадавших нет.