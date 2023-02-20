В Омской области пенсионер замерз на улице до состояния комы

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Усть-Ишимском районе силовики пытаются выяснить все обстоятельства гибели 62-летнего пенсионера, которого в бессознательном состоянии нашли на улице.
«В „Усть-Ишимскую ЦРБ в пятницу, 17 февраля, привезли пожилого мужчину, у которого диагностировали общее переохлаждение организма и обморожение кистей рук. При этом мужчина находился в коме“, — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
Медики сделали все возможно, однако мужчина скончался, так и не приходя в сознание.
Известно, что мужчину нашли на одной из улиц Усть-Ишима. Сейчас силовики выясняют, почему погибший провел столько времени на холоде и почему остался без посторонней помощи, что получил такое обморожение.
Уже известно, что видимых следов насилия на теле эксперты не обнаружили.