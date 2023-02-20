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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Омской области пенсионер замерз на улице до состояния комы

20 февраля 2023, 10:42
Фото: 1MI
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Мужчину доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался.

В Усть-Ишимском районе силовики пытаются выяснить все обстоятельства гибели 62-летнего пенсионера, которого в бессознательном состоянии нашли на улице.

«В „Усть-Ишимскую ЦРБ в пятницу, 17 февраля, привезли пожилого мужчину, у которого диагностировали общее переохлаждение организма и обморожение кистей рук. При этом мужчина находился в коме“, — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

Медики сделали все возможно, однако мужчина скончался, так и не приходя в сознание.

Известно, что мужчину нашли на одной из улиц Усть-Ишима. Сейчас силовики выясняют, почему погибший провел столько времени на холоде и почему остался без посторонней помощи, что получил такое обморожение.

Уже известно, что видимых следов насилия на теле эксперты не обнаружили.

#ЧП#Смерть#Мороз#Общество#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Усть-Ишим#Василий Попов
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