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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Омской области огненные трагедии унесли жизни двух пенсионеров

20 февраля 2023, 10:29
Фото: 1MI
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В первом случае предварительной причиной возгорания стал электронагреватель, во втором – курение.

В Омской области следователи инициировали проверки из-за пожаров в Азовском и Исилькульском районах. В результате возгораний погибли два пенсионера 56 и 58 лет.

Первая трагедия произошла в деревне Круч, где ночью 17 февраля вспыхнул один из частных домов.

«Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 01:20. Во время тушения пожара в строении было найдено тело 58-летнего хозяина. Предварительной причиной произошедшего, стал неисправный электрический обогреватель», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

В тот же день утром около 07:16 тревожные сообщения о пожаре пришли уже из города Исилькуля. Там вспыхнул дом на улице Партизанской.  При тушении пожара спасатели нашли в строении труп 56-летнего мужчины. Погибшим оказался хозяин недвижимости.

«Предварительно, возгорание произошло из-за курения в состоянии алкогольного опьянения. Однако рассматриваются и другие версии», - пояснили в региональном Следкоме.

Проверки по фактам этих трагедий продолжаются. 

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#Смерть#ЧП#Пожары#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Исилькуль#Василий Попов
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