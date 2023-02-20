В Омской области огненные трагедии унесли жизни двух пенсионеров

В тот же день утром около 07:16 тревожные сообщения о пожаре пришли уже из города Исилькуля. Там вспыхнул дом на улице Партизанской. При тушении пожара спасатели нашли в строении труп 56-летнего мужчины. Погибшим оказался хозяин недвижимости.