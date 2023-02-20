В Омской области огненные трагедии унесли жизни двух пенсионеров

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Омской области следователи инициировали проверки из-за пожаров в Азовском и Исилькульском районах. В результате возгораний погибли два пенсионера 56 и 58 лет.
Первая трагедия произошла в деревне Круч, где ночью 17 февраля вспыхнул один из частных домов.
«Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 01:20. Во время тушения пожара в строении было найдено тело 58-летнего хозяина. Предварительной причиной произошедшего, стал неисправный электрический обогреватель», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
В тот же день утром около 07:16 тревожные сообщения о пожаре пришли уже из города Исилькуля. Там вспыхнул дом на улице Партизанской. При тушении пожара спасатели нашли в строении труп 56-летнего мужчины. Погибшим оказался хозяин недвижимости.
«Предварительно, возгорание произошло из-за курения в состоянии алкогольного опьянения. Однако рассматриваются и другие версии», - пояснили в региональном Следкоме.
Проверки по фактам этих трагедий продолжаются.