В Омской области оборудовали остановку после вмешательства Генпрокуратуры

Как сообщили в ведомстве, этот участок дороги является оживленным, а отсутвие остановки не обеспечивало безопасность пассажиров, в том числе школьников из близлежащего учебного заведения. Калачинский межрайонный прокурор внес представление директору казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области».