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В Омской области оборудовали остановку после вмешательства Генпрокуратуры

20 февраля 2023, 03:47
Фото: Прокуратура Омской области
Павильон установили на улице 70-й Бригады в Калачинске.

В Омской области оборудовали остановочный пункт после проверки генеральной прокуратуры. Павильон установили на автомобильной дороге Горьковское — Калачинск — Оконешниково на улице 70-й Бригады в Калачинске, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, этот участок дороги является оживленным, а отсутвие остановки не обеспечивало безопасность пассажиров, в том числе школьников из близлежащего учебного заведения. Калачинский межрайонный прокурор внес представление директору казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области».

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Остановка#Проверка#Общественный транспорт#Омск#Омская область
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