В Омской области оборудовали остановку после вмешательства Генпрокуратуры

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Published Сегодня, 03:47
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В Омской области оборудовали остановочный пункт после проверки генеральной прокуратуры. Павильон установили на автомобильной дороге Горьковское — Калачинск — Оконешниково на улице 70-й Бригады в Калачинске, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, этот участок дороги является оживленным, а отсутвие остановки не обеспечивало безопасность пассажиров, в том числе школьников из близлежащего учебного заведения. Калачинский межрайонный прокурор внес представление директору казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области».