В Омске задержали пьяную мать за рулем иномарки

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Управление МВД России по Омской области сообщает, что госавтоинспекторы в районе дома № 81 на ул. Красный Путь остановили на автомобиле «Toyota Vitz» 36-летнюю женщину с признаками опьянения. Также в машине находились два малолетних ребенка.
Отметим, что женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование. Машину отправили на спецстоянку, а омичку с детьми доставили в отдел полиции.
«В отношении женщины составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ „Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“, по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок, установленным КоАП РФ», — уточнили в полиции.
Напомним, что за вождение в состоянии опьянения лишают прав до 2-х лет, а также назначают штраф — 30 тысяч рублей.