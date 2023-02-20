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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Омске задержали пьяную мать за рулем иномарки

20 февраля 2023, 13:05
Фото: Город55
В салоне машины находились двое малолетних детей.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что госавтоинспекторы в районе дома № 81 на ул. Красный Путь остановили на автомобиле «Toyota Vitz» 36-летнюю женщину с признаками опьянения. Также в машине находились два малолетних ребенка.

Отметим, что женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование. Машину отправили на спецстоянку, а омичку с детьми доставили в отдел полиции.

«В отношении женщины составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ „Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“, по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок, установленным КоАП РФ», — уточнили в полиции.

Напомним, что за вождение в состоянии опьянения лишают прав до 2-х лет, а также назначают штраф — 30 тысяч рублей.

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#Видео#Ксения Карагодина#Административный штраф#Общество#Город#Происшествия#Дети#Алкогольное опьянение#Новости#Омск#Омская область
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