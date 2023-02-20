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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Омске в собственном гараже загадочно умер 40-летний мужчина

20 февраля 2023, 11:14
Фото: 1MI
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Следов насилия или криминала на теле эксперты не обнаружили.

В Омске силовики ждут результаты экспертизы, чтобы установить причину смерти 40-летнего мужчины, тело которого нашли в гараже в городке Нефтяников.

«В воскресенье, 19 февраля, около 11:37 поступило сообщение, что в гаражном боксе кооператива „Север-137“ найдено тело мужчины», — рассказал Город55 источник в экстренных службах.

По документам личность погибшего установили сразу: им оказался житель одного из домов по улице Энергетиков.

Прибывший на место эксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насилия. Теперь причина смерти омича будет устанавливаться по результатам вскрытия в морге.

#ЧП#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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