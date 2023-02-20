В Омске в собственном гараже загадочно умер 40-летний мужчина

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Омске силовики ждут результаты экспертизы, чтобы установить причину смерти 40-летнего мужчины, тело которого нашли в гараже в городке Нефтяников.
«В воскресенье, 19 февраля, около 11:37 поступило сообщение, что в гаражном боксе кооператива „Север-137“ найдено тело мужчины», — рассказал Город55 источник в экстренных службах.
По документам личность погибшего установили сразу: им оказался житель одного из домов по улице Энергетиков.
Прибывший на место эксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насилия. Теперь причина смерти омича будет устанавливаться по результатам вскрытия в морге.