В Омске после ДТП с пассажирским автобусом 53-летнюю омичку отвезли в больницу

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Сегодня, 20 февраля, в Омске на 25-й Северной в дорожно-транспортном происшествии пострадала 53-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как рассказали в пресс-службе омской полиции, 43-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ врезался в автомобиль «Лада Веста», который остановился перед переходом. От удара «Веста» выехала на переход и сбила женщину. В результате омичку отвезли в больницу.
В момент аварии в салоне автобуса находились 3 пассажира, никто из них не пострадал. Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено. Полицейские выясняют все детали ДТП.
Из-за снегопада омские госавтоинспекторы предупредили водителей и пешеходов о необходимости особенно внимательно относиться к правилам дорожной безопасности. В частности, необходимо помнить про дистанцию и интервал между автомобилями, а также соблюдать скоростной режим.