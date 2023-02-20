Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Омске после ДТП с пассажирским автобусом 53-летнюю омичку отвезли в больницу

20 февраля 2023, 07:56
Фото: Управление МВД России по Омской области
Женщина в момент аварии переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Сегодня, 20 февраля, в Омске на 25-й Северной в дорожно-транспортном происшествии пострадала 53-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, 43-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ врезался в автомобиль «Лада Веста», который остановился перед переходом. От удара «Веста» выехала на переход и сбила женщину. В результате омичку отвезли в больницу.

В момент аварии в салоне автобуса находились 3 пассажира, никто из них не пострадал. Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено. Полицейские выясняют все детали ДТП.

Из-за снегопада омские госавтоинспекторы предупредили водителей и пешеходов о необходимости особенно внимательно относиться к правилам дорожной безопасности. В частности, необходимо помнить про дистанцию и интервал между автомобилями, а также соблюдать скоростной режим.

Владелец иномарки, которая врезалась в столб, рассказал о ДТП с пострадавшими омичами
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#ДТП#Авария#Автобус#Пассажирский автобус#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
Стройку омских ФАПов «застопорила» компания, связанная с семьей Титаревых
Сегодня, 03:06
Фирма Ольшанского и Павлова 10 лет не платила за воду. Теперь туда придут приставы
Сегодня, 09:48
Лучшими врачами Омской области смогут стать люди без медицинского образования
Сегодня, 09:10
По всей Омской области состоятся масштабные торжества в честь Масленицы
Сегодня, 09:09
Омичам рассказали о рекультивации огромных свалок на окраинах города
Сегодня, 08:05
Газопровод для «золушек». Переведут ли ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на голубое топливо?
Сегодня, 09:05