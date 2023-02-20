В Омске после ДТП с пассажирским автобусом 53-летнюю омичку отвезли в больницу

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, 43-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ врезался в автомобиль «Лада Веста», который остановился перед переходом. От удара «Веста» выехала на переход и сбила женщину. В результате омичку отвезли в больницу.