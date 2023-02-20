В новом фильме про трех мушкетеров Д’Артаньян станет темнокожим

Шпагин подчеркнул, что новый фильм может быть хорошим, однако совершенно не ясно, при чем здесь Д’Артаньян. Герой романа Дюма не был темнокожим и не мог быть таким, даже если представить, что действие разворачивалось бы на территории США. Впрочем, Дюма, напомнил кинокритик, не указывал, что Д’Артаньян был светлокожим.