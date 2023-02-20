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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В новом фильме про трех мушкетеров Д’Артаньян станет темнокожим

Сегодня, 13:48
В новой экранизации «Трех мушкетеров» роль Д’Артаньяна сыграл темнокожий актер Малачи Пуллар-Латчмен. По мнению киноведа и кинокритика Александра Шпагина, речь идет о навязывании ценностей не большинства, а меньшинства.

Многие пользователи социальных сетей раскритиковали кастинг новой экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера» — роль Д’Артаньяна в ней исполнил темнокожий актер Малачи Пуллар-Латчмен, сообщает 360tv.ru.

В России премьера британского фильма пройдет 16 марта 2023 года, однако трейлер картины уже доступен в интернете. По мнению пользователей, Запад довел до абсурда ситуацию с темнокожими актерами в кино.

Киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин считает: все это делается не просто в нарочито политкорректных целях, но с целью навязывания конкретных идей, в том числе, ценностей ЛГБТ.

Как заявил критик, в условиях пропаганды того, что неоднозначно, начинается «владение дьявола» — навязываются, в первую очередь, ценности меньшинства. Когда меньшинство начинает править большинством, напомнил Шпагин, «это примерно тоже самое, когда народ начинает править интеллигенцией».

Шпагин подчеркнул, что новый фильм может быть хорошим, однако совершенно не ясно, при чем здесь Д’Артаньян. Герой романа Дюма не был темнокожим и не мог быть таким, даже если представить, что действие разворачивалось бы на территории США. Впрочем, Дюма, напомнил кинокритик, не указывал, что Д’Артаньян был светлокожим.

#Общество#Культура
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