В Белом доме сообщили о новом пакете санкций против РФ

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Сообщается, что главой США Джо Байденом, находящимся в украинской столице, была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, президентом Украины, а также с сотрудниками президентского аппарата. В ходе мероприятия его участники обсудят вопросы помощи Киеву.
В сообщении Белого дома говорится о намерении объявления дополнительных санкционных мер, которые будут применены к представителям элиты и предприятиям, стремящимся к поддержке военных действия РФ, пишет Russian.rt.com.
Помимо этого, Байден заявил, что американская сторона намерена поставить Украине противотанковые системы, радары и боеприпасы для артиллерии.