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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

В Белом доме сообщили о новом пакете санкций против РФ

Сегодня, 15:02
В пресс-службе Белого дома (США) заявили, что скоро будет объявлен новый пакет антироссийских санкций, направленных на предприятия и частных лиц, имеющих отношение к СВО.

Сообщается, что главой США Джо Байденом, находящимся в украинской столице, была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, президентом Украины, а также с сотрудниками президентского аппарата. В ходе мероприятия его участники обсудят вопросы помощи Киеву.

В сообщении Белого дома говорится о намерении объявления дополнительных санкционных мер, которые будут применены к представителям элиты и предприятиям, стремящимся к поддержке военных действия РФ, пишет Russian.rt.com.

Помимо этого, Байден заявил, что американская сторона намерена поставить Украине противотанковые системы, радары и боеприпасы для артиллерии.

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